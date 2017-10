El servei psicològic per a joves en casos de violència masclista atén 14 infants

Formació per a professionals ARXIU PARTICULAR

El Consell Comarcal del Berguedà aposta per donar continuïtat al servei d'atenció psicològica per a infants i adolescents que han estat o són exposats a situacions de violència masclista en el nucli familiar. Després d'un any de la posada en marxa del programa a la comarca, de manera descentralitzada de la Catalunya Central, els seus responsables obren ara el servei a tota la població que pugui necessitar ajuda en aquest àmbit. Fins ara, únicament s'atenien infants i adolescents derivats, directament, del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD).

La tècnica d'Igualtat del Consell Comarcal del Berguedà, Núria Mariano, ha explicat que el servei es va posar en marxa al Berguedà just fa un any, amb l'objectiu de donar cobertura a les necessitats dels infants i joves que viuen una situació de violència masclista a casa, principalment, de fills de dones que han patit maltractament. Els casos que es detectaven fins llavors s'havien de derivar al Servei d'Intervenció Especialitzada de la Catalunya Central, que té la seu a Igualada. «Pel fet de trobar-se a la comarca de l'Anoia, suposava, en molts casos, una complicació», explica Mariano. «Els professionals van detectar una necessitat de poder millorar aquesta situació i, com que hi havia el finançament per tirar-ho endavant, vam apostar per engegar el servei descentralitzat al Berguedà, per millorar l'atenció d'aquests usuaris», destaca la tècnica.

En l'any que ha estat en marxa el servei, s'han atès catorze joves i s'han fet un total de 60 visites de seguiment. Segons les dades facilitades pel mateix servei, el 79% dels casos que s'han atès corresponen a infants que en algun nivell han patit algun tipus de violència. D'aquests, el 54% han patit maltractament psicològic; el 31% psicofísic; i el 15%, negligència. De totes maneres, Mariano ha fet ressaltar que «s'ha de tenir en compte que els diferents tipus de maltractament es barregen i sovint no es presenten de manera aïllada». A més a més, ha recordat que «les conseqüències físiques i psicològiques també se solapen: els maltractaments físics causen danys físics i psicològics, mentre que les agressions emocionals reiterades poden produir deterioraments físics també».

La tècnica ha anunciat que, després del primer any de prova pilot, l'objectiu és consolidar i mantenir el servei, i a la vegada, ampliar-lo a tota la població infantil que es trobi en aquests casos. «Nosaltres fins ara, des del SIAD, derivàvem al servei els fills de dones que han patit violència de gènere que ja han iniciat un procés de recuperació, però creiem que potser, si ho fem públic i ho obrim a la ciutadania, tindrem nous usuaris i pot ser el punt de partida d'un procés de recuperació o bé un servei útil per a persones que provenen d'altres serveis d'atenció a la dona».

L'objectiu del programa és reduir el patiment que els maltractaments hagin produït en els menors i ajudar-los en la seva recuperació emocional. Es tracta d'una «atenció integral d'acompanyament psicològic» que proporciona atenció terapèutica especialitzada i continuada als joves en relació amb el procés de violència viscut. Les sessions van a càrrec de la psicòloga Montse Davins i es fan al Consell Comarcal. L'àrea d'Igualtat de l'ens està duen a terme d'altres iniciatives per erradicar la problemàtica social entre els més joves, com per exemple, la formació per detectar i intervenir en casos de violència masclista entre els adolescents.