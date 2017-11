We Are Us: «Intentem ser nosaltres mateixes»

Les joves We Are Us

El novembre del 2015 van formar-se com a grup i just dos anys després ja s´han fet un lloc al panorama musical del Berguedà. Sandra Torrents, Judit Pulido, Tanit Venturós i Mar Barniol són les quatre joves integrants de We Are Us, un quartet amant de la música que s´han unit per cantar. Diuen que el seu somni de petites era trobar algú amb qui crear un conjunt. «Ara que hem trobat amb qui compartir l´aventura, no ho volem deixar escapar».

En la seva curta trajectòria ja han actuat en diversos escenaris de la comarca i els seguidors poden trobar tots els vídeos al seu canal de YouTube. A més a més, cada diumenge estrenen una cançó versionada amb el seu estil al seu compte d´Instagram i Twitter, que es poden trobar amb l´etiqueta #WAUacousticsunday.

Les joves, d´entre 17 i 21 anys, van començar aquest projecte per casualitat, com passa sovint. Tres d´elles -la Judit va entrar més tard al grup- compartien escenari fent teatre musical, i a la Mar li rondava pel cap formar un grup per interpretar versions de les seves cançons preferides. «Els vaig comentar que seria bona idea ajuntar-nos perquè ens portàvem molt bé i les nostres veus sonaven genial juntes», explica Mar Barniol, «i em van dir que sí en un moment». Aquell mateix dia, el novembre del 2015, van posar fil a l´agulla. «Vam comprar amb els nostres estalvis un micròfon i una targeta de so i amb les nostres guitarres i els pocs coneixements que teníem ens vam gravar cantant», relata Barniol. El pas següent va ser demanar ajuda a una amiga per muntar un videoclip del tema. «Aquesta petita aventura que vam començar amb molta il·lusió s´ha convertit en el nostre dia a dia», expliquen.

Després d´un any fent noves covers i algun concert, va incorporar-se a la formació la Judit. «Ens semblava que podia encaixar molt bé amb nosaltres», creu Barniol. I des de llavors, el quartet no ha afluixat el ritme. «Cada cop hem après més tècniques per gravar i a tocar nous instruments», expliquen, i ara fa uns mesos que han iniciat classes de cant. «Estem intentant millorar tot el que fa referència a les veus: la col·locació, com arribar a les notes agudes sense fer-nos mal, la respiració, les harmonies... », afirmen. Paral·lelament, també continuen la pràctica d´instruments que incorporen a les seves versions: guitarres i ukeleles i també percussió.



Tal com indica el seu mateix nom, les integrants de We Are Us asseguren que no volen perdre la seva essència, «sempre intentem ser nosaltres mateixes». És per això que decideixen quines peces interpretaran segons el que els transmet la música, si creuen que pot encaixar bé amb les seves veus i si totes s´hi senten a gust. «A partir d´aquí, ens posem a analitzar-la i mirem com podem fer-nos-la nostra», detallen. Un cop està assajada per gravar, l´enregistren i fan el videoclip. Són autodidactes i, a banda de treballar les peces a nivell musical, elles mateixes s´encarreguen de fer la gravació del so i del vídeo, amb l´ajuda d´amics.

El seu dia a dia

«En aquests moments el grup per a nosaltres és el nostre dia a dia», afirmen. «Ens encanta la música i ens encanta estar juntes, així que per a nosaltres no és molèstia haver de dedicar tantes hores al grup. Ens encantaria que durés molts anys i que poguéssim arribar a molta més gent», afegeixen. El seu objectiu, ho tenen clar, és continuar treballant per trobar noves oportunitats per donar-se a conèixer. «Ens ho prenem com una feina, més que com una afició». De totes maneres, per a les joves és complicat compaginar els estudis -totes estan a la universitat- amb la música. «Cadascuna té uns horaris diferents però intentem que quan quedem puguem estar al 100% per la feina i aprofitar les hores al màxim», destaquen.

Peces pròpies

El repertori de les We Are Us està format per versions de temes que els agraden. «Fent versions s'aprèn moltíssim, tant a cantar, com a tocar, i això fa que després compondre sigui més senzill», consideren. A hores d´ara tenen alguns temes propis escrits, «però encara estan verds i el que ens agradaria és continuar treballant perquè el resultat sigui millor». Les joves defineixen el seu estil com a «molt personal» perquè, tot i adaptar peces d´altres grups pop, «intentem traslladar-ho cap al nostre terreny més acústic, amb els nostres instruments i veus».

Es mostren molt satisfetes del suport dels familiars, amics i els seguidors que han trobat pel camí. «Gràcies a totes les opinions tenim forces per seguir fent el que ens agrada i poder rectificar el que cal millorar», asseguren. La formació continuarà treballant per fer realitat el seu somni. De moment, ja en tenen un de materialitzat i que mai s´haurien imaginat: actuar al costat de Morat al programa de TVE Fantastic Duo, «una experiència espectacular», recorden.