La Fira de Reis de Casserres, d'Einstein a l'allioli i escultures de fusta fetes amb xerrac

Demostració amb xerracs de com convertir troncs de fusta en escultures a la Fira de Reis de Casserres, ahir D. C.

Fa un matí d'hivern radiant amb sol que finalment ha aconseguit guanyar la seva particular batalla a la boirada que a primera hora senyorejava per la plana del baix Berguedà.

Aquest no és un divendres qualsevol a Casserres. És la Fira de Reis una de les tradicionals mostres d'aquestes dates que antany se celebraven començant per Puig-reig el dia 4, a Casserres el dia 5 i el dia de Reis a Montclar. De totes, només Puig-reig ha deixat de fer-la. Ens ho explica Enric Genescà, ànima de l'Associació de Comerciants del poble, que enguany celebra el seu quart de segle d'existència. Aquesta entitat ha estat qui ha donat un nou impuls a un certamen que havia perdut molta embranzida, recorda Genescà. Els botiguers casser-rencs van proposar-se reflotar el certamen que es fa al rovell de l'ou del nuli urbà, a la plaça de Santa Maria. Enguany s'hi han aplegat quaranta parades de tota mena de productes, des de formatges, taronges i mandarines ecològiques fins a mel elaborada per les abelles de l'apicultora local Maria Àngels Boixadera, antiguitats i teules decorades que venien els alumnes de sisè de primària del poble per tal d'ajudar a pagar-se el viatge de final de curs.

Enric Genescà llueix un gorro de llana obsequi «d'una russa». I fa un recompte dels entrepans (pa torrat, botifarres, cansalada i allioli de codony) que s'han venut. Són uns 400, més o menys. Remarca que els diners obtinguts amb la venda dels esmorzars i amb el sorteig d'un rebost confegit amb productes donats pels botiguers de Casserres es destinaran a La Marató de TV3. I ho diu també pel micro que du enganxat a la boca i connectat a uns altaveus. Anima la gent a participar-hi

La conversa té com a música de fons l'incansable brunzir dels xerracs de tres homes que fan una autèntica exhibició de com convertir troncs en escultures de fusta. Veient-los sembla que sigui la cosa més fàcil del món. La gent s'atura, els fa fotos, comenten la jugada. El públic té tria per entretenir-se. Per exemple a la setena mostra ramadera, on els menuts i els grans observen els corrals amb gallines, xaiets, vedells o dos bonics exemplars de cavalls de raça àrab del criador local Marc Codina. Són l'Eistein i al seu costat en Brutus, que, ben abrigats del fred amb un vestit-manta de la seva mida, s'alimenten tranquil·lament aparentment aliens a la gatzara i l'animació que es respira a la Fira de Reis.