Roser Rifà: «Les fotografies les faig per a mi, i si agraden, molt millor»

És una enamorada del barri vell de Berga i des d'aquesta setmana, fins el 6 de febrer, algunes de les seves fotografies estaran exposades als aparadors dels establiments buits del carrer Major, dins de la iniciativa Art Major que promou el consistori berguedà. Roser Rifà no viu de la fotografia -treballa a l'Oficina de Turisme de Berga i recentment s'ha doctorat en Ciència Política-, però és una de les seves aficions i, de fet, durant els anys que ha estat escrivint la tesi doctoral, la fotografia ha estat la seva principal via d'escapament.

«Fa uns deu anys que vaig comprar-me la primera càmera, però recordo que de petita ja remenava càmeres amb el meu avi i sempre m'ha agradat la fotografia i he tingut una fascinació pels àlbums familiars», explica Rifà. El tret distintiu en les seves creacions cal buscar-lo en la càmera que utilitza. Rifà fuig de la immediatesa de les càmeres digitals per endinsar-se en el món analògic. Sí, utilitza rodets i els ha de revelar per veure els resultats de les seves instantànies. «Avui en dia fer una foto és molt ràpid i les eines ens permeten fer fotografies sense pensar. En canvi, les càmeres analògiques tenen una part de reflexió al darrere perquè abans has hagut de pensar», explica. «Per a mi, no tot ha d'acabar fent una fotografia, i és molt més important gaudir mentre la fas i tot el que suposa aquest procés», destaca. «A més a més, en moltes ocasions tens una sorpresa quan les has portat a revelar, que és, també, en aquell moment quan recordes tot el que hi ha al darrere d'aquella imatge», afegeix.

És per tot això que l'exposició que aquests dies es pot visitar pels aparadors del carrer Major, titulada justament En analògic, és el resultat de creacions fetes principalment en sortides a la muntanya i també imatges quotidianes del seu dia a dia. «Durant els anys que he estat fent la tesi, he aprofitat per endur-me la càmera sempre que sortia a desconnectar, i l'últim que volia era tornar a casa i haver-les de descarregar a l'ordinador», assegura.

«En aquestes imatges s'hi veuen, bàsicament, paisatges i animals que m'he trobat per casualitat i que, en la majoria dels casos, tenen una història al darrere», explica. També hi ha afegit, a darrera hora, dues imatges del barri vell de Berga. «Sempre reivindico la seva importància i he volgut incloure-hi dues imatges perquè formen part de la meva quotidianitat», destaca.

Tot i que fa col·laboracions amb agències i promociona la seva feina en un blog, les seves imatges són per al seu gaudi. «Les fotografies les faig per a mi, i si agraden, molt millor», remarca. Aquesta és la seva primera exposició pública i es mostra «il·lusionada» amb el projecte, «perquè és una oportunitat de mostrar una part de les meves fotografies i d'una manera accessible a tothom, al carrer i, a més, al barri vell», diu.