Tots els escolars del Berguedà reben les alces reposapeus per millorar la seva salut postural

Des d'aquesta setmana i fins a principis de març, tots els alumnes de 1r a 6è de primària de totes les escoles públiques i concertades del Berguedà disposaran de les alces reposapeus, anomenades Sit Up i rebran formació sobre com utilitzar-les correctament. El projecte que es va anunciar fa uns mesos, comença a veure la llum a la comarca.

Tal i com han explicat fonts del Consell Comarcal del Berguedà, un fisioterapeuta de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà i un membre del Taller Coloma són els qui actuen com a professionals als centres educatius de primària i treballen amb els alumnes amb l'objectiu d'aportar un benefici de salut per als nens i nenes en edat escolar. El motiu és que s'ha demostrat que cada infant està assegut entre 400 i 800 hores cada curs i hi ha un 15% d'aquests alumnes que mai no toquen de peus a terra, amb les conseqüents problemàtiques futures que això pot suposar per a la salut. Això és així perquè totes les taules i cadires d'una mateixa aula són iguals però tots els nens i nenes són diferents.

Aquestes alces reposapeus són regulables en amplada i alçada, plegables i s'integren a totes les cadires de quatre potes. Les alces Sit up les munten i encaixen membres del Taller Coloma i, acompanyats d'un fisioterapeuta, van a les aules a explicar als alumnes maneres saludables de seure. A partir d'aquí, és l'alumne qui detecta si està ben assegut o no, i és ell qui es regla l'alça.

Es tracta d'un projecte reconegut pel Departament de Salut, Departament d'Ensenyament, Col·legi de Metges i Col·legi de Fisioterapeutes i que està finançat en un 50% per la Diputació de Barcelona, un 25% pels ajuntaments participants en el projecte i un 25% pel Consell Comarcal del Berguedà.