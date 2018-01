Assessorament pels afectats per les clàusules abusives en hipoteques

Aquest mes de gener entrarà en funcionament el nou servei d´assessorament destinat als berguedans que vulguin saber si la seva hipoteca està afectada per les clàusules abusives en préstecs hipotecaris. Tal i com han explicat fonts del Consell Comarcal del Berguedà, aquest nou assessorament s´implanta com a conseqüència de les informacions a través de les quals s´ha detectat que els ciutadans poden estar pagant préstecs i hipoteques, i per tant poden reclamar a l´entitat bancària pels cobraments indeguts.

Aquest servei es fa amb l´assessorament de la Diputació de Barcelona i s´oferirà a la seu del Consell Comarcal del Berguedà. El primer dia que es pot gaudir d´aquest servei serà el dimecres 24 de gener de 2018.

Com funciona el servei?

Cal demanar hora per poder rebre l'atenció i els interessats podran consultar tot allò relatiu a les clàusules terra i altres clàusules abusives relacionades amb els préstecs i crèdits hipotecaris. Amb la documentació aportada i gràcies a un conveni amb l´Il·lustre Col·legi d´Advocats de Barcelona, qui serà el responsable d´atendre individualment els casos que es plantegin. Fins i tot en el cas que la persona consumidora decideixi acudir a la via judicial; sempre que compleixi els requisits, també serà assessorada en relació a la justícia gratuïta.

Per accedir al servei al Berguedà, s´ha de demanar cita prèvia a el Consell Comarcal del Berguedà – Oficina Comarcal d´Informació al Consumidor trucant al 93 821 35 53. La persona encarregada d´atendre els casos individuals serà a les oficines del Consell els dimecres de 2/4 de 4 a 274 de 8 de la tarda.