Saldes redueix la contaminació lumínica i la despesa de consum energètic

L´Ajuntament de Saldes ha reduït la font de contaminació lumínica un any després que la Generalitat declarés el poble de l'alt Berguedà primer municipi com a Espai amb un cel nocturn de qualitat de Catalunya, el 20 de gener de 2017.

Segons expliquen fonts del Departament de Territori i Sostenibilitat, dins d´aquesta política de sostenibilitat, el consistori ha sol·licitat que tot el terme municipal esdevingui zona de protecció màxima envers la contaminació lumínica. Aquesta sol·licitud compta amb l´informe favorable de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i es materialitzarà quan el departament aprovi el nou Mapa de protecció envers la contaminació lumínica, actualment en tramitació.

Amb la certificació de qualitat ambiental, el municipi va aprovar un pla d´actuacions de quatre anys de durada per preservar i millorar les condicions de foscor natural de la zona i reduir el consum energètic, incrementant al mateix temps el servei d´il·luminació a la població.

Fins ara s´han ordenat ambientalment les instal·lacions d´il·luminació i s´han canviat pràcticament la meitat dels fanals municipals, gràcies a l´ajut econòmic de la Diputació de Barcelona.

S´han instal·lat llums de color ambre, amb tecnologia led d´alta eficiència, que són els adients per a zones de màxima protecció. Aquestes mesures afavoreixen l´eliminació de la llum sobrant contaminant, l´homogeneïtzació dels nivells d´il·luminació a tot el municipi, triplicar la llum útil, i reduir en més d´un 70% la despesa energètica.

Per altra banda, segons les mateixes fonts, es preveu canviar la resta d´instal·lacions entre aquest any i el vinent. D´aquesta manera, el municipi modernitza les instal·lacions, aconsegueix fer un desenvolupament equilibrat amb l´entorn natural i redueix la despesa energètica. Paral·lelament, ha instaurat el Cicle de conferències per entendre la nit, amb xerrades i activitats per part d´experts, per exemple, en la visió de cel estrellat, o en el coneixement de la fauna nocturna.