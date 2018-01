Sant Julià renova el clavegueram i el servei d'aigua dels carrers del sud-oest

La tercera fase de remodelació dels vials, el clavegueram i el servei d´aigua potable de Sant Julià de Cerdanyola suposarà la finalització de la seva renovació i actualització als carrers més importants del municipi. D´aquesta manera ho ha explicat a Berguedà Setmanal l´alcalde del nucli, Agustí Elies, que ha detallat que les obres s´han endarrerit més del que estava previst, i que si no hi ha cap novetat es finalitzaran pels volts de Setmana Santa.

Tal com ha detallat Elies, fa dos mandats es va iniciar la renovació del sistema de sanejament i del servei d´abastament d´aigua potable, i també la millora dels vials. Llavors es va realitzar la primera fase, i en el mandat passat, la segona. Després de les dues primeres actuacions, que van suposar renovar el clavegueram de gairebé tot el nucli urbà, faltava actuar a la zona sud-oest del municipi, que és la que s´està realitzant ara. Actualment s´està treballant en tres carrers de Sant Julià de Cerdanyola.

Segons l´alcalde, les obres consisteixen, principalment, en la renovació de clavegueram i del servei d´abastament d´aigua potable. «L´actuació està motivada per actualitzar aquests elements que no s´havien canviat des de la dècada dels 40», ha remarcat. En aquest sentit, ha recordat que calia posar al dia tot el sistema per deixar enrere materials com per exemple el fibrociment, que ja no s´utilitza per a les canonades. A banda de fer l´actuació corresponent al subsòl, també es fa una reurbanització dels carrers i, tal com ha concretat, alguna millora d´enllumenat en algun punt, entre altres petites actuacions.

El cost total de l´obra és de 343.000 euros, segons consta en el projecte adjudicat per la Diputació de Barcelona, que és qui finança l´actuació. Després d´aquesta fase, Elies ha avançat que caldrà treballar en algun altre carrer el proper mandat, «tot i que seran obres menors», ha dit. També està en marxa la construcció de la depuradora del municipi.