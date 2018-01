El govern espera poder licitar l'obra en el primer semestre d'aquest any

El govern de Berga espera licitar l'obra de canalització de la claveguera a la part sud de la Rasa dels Molins dins del primer semestre d'aquest any i poder iniciar les obres a l'estiu. Així ho ha explicat a Regió7, Oriol Camps, regidor d'Urbanisme. Ha explicat que l'executiu està a l'espera de rebre la confirmació

oficial del finançament per dur a terme l'actuació. Al ple del gener del 2016 es va aprovar el projecte per un import de 143.051 euros. Una obra que va requerir el vist i plau de l'Agència Catalana de l'Aigua. Des del 2016 l'executiu ha estat buscant els diners per poder dur a terme aquesta actuació. Ara, Oriol Camps ha dit que tenen un compromís verbal de responsables de la Diputació per donar-los una ajuda. Tanmateix, els falta la confirmació per escrit. El regidor Camps ha assegurat que un cop la rebin s'iniciarà la licitació que és quan el projecte de l'obra es treu a concurs públic perquè les empreses constructore s'hi presentin i facin propostes per fer els treballs. Camps calcula que les obres per fer la canalització podrien començar aquest estiu.

El regidor d'Urbanisme de Berga ha recordat que tot i que el projecte constructiu d'aquesta actuació estava fet va caldre desencallar la gestió urbanística i fer la coordinació de l'expedient per treure'l de l'atzucac en què es trobava. Això provocava que no s'avancés amb prou ràpidesa en la materialització de l'obra. El regidor Oriol Camps ha dit que resoldre aquest problema és « una qüestió de màxima prioritat» i ha dit que hi treballen des de la seva arribada al govern.