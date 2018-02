El Consell Comarcal del Berguedà inicia la millora de la xarxa de senders

Millorar la xarxa de senders que existeixen al Berguedà amb la voluntat, entre d'altres, de presentar una oferta de turisme de natura de més qualitat. Aquest és un dels objectius principals de l'àrea de Territori del Consell Comarcal del Berguedà en l'àmbit de camins de baixa intensitat. La intenció, segons el conseller comarcal Xavier Francàs, que assegura que ja s'ha començat a treballar, és netejar i adequar els camins i endreçar la senyalització de tota la xarxa de senders del Berguedà durant el 2018. Per fer-ho possible, l'ens comarcal ha apostat per l'ampliació de la brigada de l'ens, que actualment disposa d'una quinzena d'efectius dedicats, en bona part de la seva jornada, a aquestes tasques de millora dels senders.

El conseller Francàs ha recordat a aquest diari que en els dar-rers anys ja s'han aprofitat els plans d'ocupació del mateix consell i també els que els cedeixen alguns consistoris de la comarca a reforçar amb personal la brigada. «Amb una voluntat clara d'actuació per tenir una xarxa de camins com més bona possible», diu Francàs. En aquest sentit, ressalta que les actuacions, principalment, responen a dues necessitats: la de tenir una senyalització el màxim d'acurada possible que no generi dubtes i que permeti als caminadors seguir un itinerari sense problemes, i la de mantenir nets i accessibles aquests senders.

Francàs explica que les tasques ja han començat i que el primer dels objectius és treballar en la posada a punt del camí de la ruta de les colònies, que travessa part de la comarca resseguint el riu Llobregat, passant per les antigues colònies tèxtils. Paral·lelament, ja hi ha una llista de senders on, segons Francàs, cal actuar de manera prioritària. «De mica en mica anirem treballant a tota la xarxa de camins», ha dit. «L'increment de la brigada ha fet que es pugui actuar a més espais a la vegada i que la feina tingui més continuïtat i pugui agilitzar-se», afegeix.

Tot i que actualment la fórmula és la de destinar-hi una brigada formada, majoritàriament, per persones contractades a través de plans d'ocupació, per a Francàs, un dels propers passos, amb la creació de la nova fundació social del Berguedà, serà la d'estudiar la viabilitat que aquestes tasques relacionades amb el manteniment de la xarxa de camins puguin delegar-se al personal del centre especial de treball amb l'objectiu de «poder dedicar-nos-hi sempre i que no es depengui de tenir plans d'ocupació, perquè és un tema poc previsible i del qual no ens en podem refiar», esmenta.

El Berguedà té prop de 2.000 quilòmetres de senders que uneixen diferents punts de la comarca, així com de comarques veïnes. La xarxa també té trams d'alguns GR destacats. De fet, el senderisme és un dels atractius turístics principals per als visitants a la comarca berguedana i un dels motius que fa que persones d'arreu arribin al territori.