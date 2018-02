Cursa contra rellotge per urbanitzar l'accés al centre

Mentre els operaris i les seves màquines treballen a tot ritme en la construcció del nou institut del Serra de Noet perquè aculli alumnes i professors el setembre d'enguany en l'inici del nou curs escolar, l'Ajuntament de Berga fa una cursa contra rellotge per poder completar la urbanització del carrer Pla de l'Alemany que hi dóna accés a temps.

Ara mateix, el projecte d'urbanització dels darrer tram del carrer Pla de l'Alemany es troba en període exposició pública d'un mes. Després es procedirà a la licitació el més aviat possible. El termini previst d'execució dels treballs és de 4 mesos. El projecte, que va ser aprovat al darrer ple municipal tal com ja va informar aquest diari, preveu urbanitzar un tram de 75 metres del carrer esmentat que actualment no ho estan per tal poder accedir al nou edifici educatiu i fer una subestació elèctrica. L'obra té un cost de 368.665,55 euros que paga el consistori.

En declaracions a Regió7, el regidor Oriol Camps ha explicat que «anem molt justos de temps» però s'ha mostrat confiat que el carrer estarà en condicions el setembre, quan s'ha previst estrenar l'institut. Camps ha matisat que en el cas que no estigui llest al 100% «espero que estigui prou acabat per donar servei».

El regidor d'Urbanisme ha explicat que els dos anys i mig que fa que la CUP governa s'ha impulsat un expedient heretat d'altres mandats i que s'ha fet «el que no s'havia fet en vuit anys anteriors». Per exemple: el juny del 2016 l'executiu berguedà va iniciar la tramitació de la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) imprescindible per urbanitzar el tram final del carrer del Pla de l'Alemany. Va caldre canviar la delimitació d'aquest car-rer, que estava inclòs en un àmbit d'actuació urbanístic que encara no s'havia desenvolupat. I també canviar-ne la qualificació urbanística, de sòl edificable a urbanitzable. També va fer falta expropiar ter-renys del sòl afectat, una operació que va comportar més temps del previst perquè un dels propietaris afectats viu a l'estranger i va costar localitzar-lo.

El regidor Oriol Camps s'ha mostrat esperançat de poder tenir l'obra acabada el setembre. «S'hi està treballant en la mesura de les possibilitats i els recursos de l'Ajuntament de Berga, que no són els que jo voldria». Camps ha dit que «podem fer tota l'autocrítica que convingui» però creu que «ara està pràcticament resolt».