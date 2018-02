El comerç de Gironella estrena una aplicació per a les Gangues Congelades

Gironella celebra diumenge 25 de febrer una nova edició de les Gangues Congelades, el final de les rebaixes d'hivern. Coincidint amb aquest campanya, l'Associació de Comerciants de Gironella posa en marxa la seva pròpia APP , ubicada dins l'aplicació de Gironella, amb informació «per estar al dia de les ofertes i promocions dels comerços del municipi, així com informar de les activitat que organitzen». Fonts municipals han explicat que «per a celebrar el llançament de l'APP, l'Associació de Comerciants organitza un sorteig d'un val de 100 euros per a tots els usuaris que es descarreguin l'aplicació i omplin un formulari amb les seves dades». El guanyador s'anunciaràen un vídeo en directe a través de l'Instagram de l'Associació de Comerciants @ass_comerciants_gironella), i s'haurà de gastar els diners el mateix dia. La jornada començarà 2/4 de 10 del matí amb el sorteig en directe a través d'Instagram.

Maria Àngels Sallés, regidora de Promoció econòmica, ha destacat que la creació de l'APP de l'Associació de Comerciants, «una iniciativa pionera a la comarca» i confia que usuaris i botiguers se'n beneficiaran.