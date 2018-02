Cal Rosal analitza la viabilitat del cultiu de la tòfona i el seu futur en el nou clima

Cal Rosal viu aquest cap de setmana una nova edició de la Fira de la Tòfona del Berguedà, més centrada aquest any en la formació de la jornada tècnica i degustació als restaurants locals que en la venda pel moment de la temporada, a un preu de 800 euros el quilo. El recinte firal de Cal Rosal s'ha centrat aquest dissabte en el vessant divulgatiu, tant pel que fa a aspectes meteorològics com empresarials, amb conferències del meteoròleg Francesc Mauri i el responsable de l'empresa Tòfona de la Conca, Dídac Espasa.

Mauri va plantejar un futur pròxim i llunyà complicat per al cultiu de la tòfona, així com d'altres conreus tradicionals, per les variacions que comportarà el canvi climàtic. En aquest sentit, va apuntar que en les pròximes dècades es consolidarà una realitat pluviomètrica diferent de l'actual, amb menys regularitat, la qual cosa afectarà el cultiu de la tòfona. Igualment, va remarcar que tots els conreus es veuran desplaçats cap a alçades majors. Mauri va fer una defensa de les energies renovables i el consum de proximitat responsable. Per la seva banda, Espasa va detallar la viabilitat de la seva empresa, dedicada a promoure tot tipus de serveis al voltant del consum de la tòfona i el seu concepte. Així, Tòfona de la Conca no tan sols cultiva i ven bolets sinó que organitza sortides, tallers, jornades gastronòmiques i nous productes com ara gintònics de tòfona.