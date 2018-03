Els treballadors de l'hospital de Berga reclamen cobrar les pagues pendents

Els representants del comitè d'empresa de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga han reclamat al consistori que se'ls pagui el 50% de la paga extra del 2012 i el retorn del 5% amb caràcter retroactiu de 6 mesos del 2015. Ho va reclamar Pep Canudas, el president del comitè d'empresa, a la darrera sessió plenària, celebrada dijous. Va llegir una moció en la qual va explicar que els treballadors de l'hospital tenen pendent de cobrar els conceptes esmentats per les retallades d'un 5% dels sous aplicades des del 2010 per la crisi.

En aquesta moció es palesa que «el deute existent no són extres sinó part del seu salari i que ja fa anys que, tant per llei, com per normativa o per conveni de sector, haurien d'haver recuperat tal com ho han fet la majoria de treballadors i funcionaris de les administracions i sector públic». Els representants del comitè van proposar que es faci efectiva dins del segon trimestre del 2018 «la retribució pendent del 50% d'aquesta paga i el caràcter retroactiu del 5% dels mesos de maig a octubre (ambdós inclosos) del 2015».

La proposta va ser aprovada per tots els grups. L'alcaldessa i presidenta del patronat, Montse Venturós, va informar que la setmana entrant es convocarà una reunió del patronat on, entre d'altres, es tractarà com fer el pagament d'aquests diners. El patronat és l'òrgan amb capacitat per decidir sobre aquesta qüestió.

Aquesta reclamació actualment coincideix amb el procés de treball de la comissió que s'ocupa del traspàs de la gestió del centre de mans de l'Ajuntament a través del patronat a la Generalitat, que crearà una nova empresa pública.