Serrateix omple amb la sisena edició de la fira de productes agroalimentaris

D. C.

Una de les atraccions de la mostra sorgida de la factoria dels Gog i Magog D. C.

Viver i Serrateix, el petit municipi del baix Berguedà que reivindica la seva rica història, va celebrar, ahir, la sisena edició de la seva fira, que va aplegar una seixantena de parades d'alimentació, artesania i maquinària agrícola. El certamen camina amb pas ferm cap a la consolidació gràcies a l'empenta i les ganes que hi posen els seus organitzadors, que malden per donar-se a conèixer a través d'una de les icones patrimonials del Berguedà: el monestir de Serrateix, catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional.

S'hi van fer visites guiades.

Malgrat que a primera hora va semblar que el mal temps s'imposaria, al final la climatologia va respectar la mostra. A redós del monestir es van aplegar una seixantena de parades, la majoria d'alimentació (embotits, taronges, formatges, carn ecològica, xocolata, mel, hortalisses, oli, planter), però també d'artesania i de productes locals, així com de maquinària agrícola. Els organitzadors calculen que la mostra va atraure un miler de visitants en un certamen que camina cap a la seva consolidació .