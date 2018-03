Una jornada que analitza les oportunitats dels món rural com el Berguedà per acollir refugiats

El Casal d'Europa, conjuntament amb el Consell Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament de Berga, organitza una jornada entorn del refugi i les oportunintats del món rural com la comarca. Tindrà lloc demà, divendres, 9 de març de 2018, al Pavelló de Suècia de Berga. S'hi reflexionarà i es debatrà sobre l'actual model d'acollida a Catalunya i Europa així com de les oportunitats que ofereix el món rural respecte l'urbà.

Per al Berguedà, una comarca amb una demografia minvant (per sota dels 40.000 habitants) i molt envellida i masculinitzada, l'arribada de nous berguedans és una oportunitat de rejovenir el cens i que hi hagi saba nova per encarar el futur de la comarca.

A partir de les 9 del matí, la jornada desgranarà les diferents xerrades sobre el marc d'acollida català i l'europeu. Quatre persones refugiades a Berga que es troben en diferents fases d'acollida explicaran les seves experiències. A la jornada es donaran a conèixer diferents projectes d'innovació social centrats en els refugiats com Chapter#2, promogut per Oriol López, de Calders (Moianès), que fa formació d'emprenedoria per a refugiats perquè siguin autoocupables. A la tarda es presentarà llibre/conte infantil fet al Berguedà sobre els refugiats.