La Farsa, La Melanzana Ensemble i Ramon Viladés guanyen els Premis de Cultura del Berguedà

L'Agrupació Teatral La Farsa de Berga, el conjunt musical La Melanzana Ensemble i mossèn Ramon Viladés, han estat els guanyadors de la primera edició dels Premis de Cultura del Berguedà. El lliurament dels guardons del certamen, impulsat pel Consell Comarcal del Berguedà, ha tingut lloc aquest dissabte al vespre, durant un acte finàmic i amb tocs d'humor al monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà que ha comptat amb actuacions musicals i teatrals a càrrec d'artistes i grups berguedans.

La gala ha estat presentada pels actors berguedans Ivan Otaola i Francesc Marginet, i han desfilat per l'escenari del monestir els infants de la coral Les Veus de Gironella, les actrius berguedanes Ariadna Fígols, Maria Casellas, i Xuel Díaz, les clarinetistes Judit Marmi i Laia Pujol i els joves membres de la companyia teatral La Closca.

El jurat, integrat per la consellera comarcal de Cultura, Anna Maria Serra; el director de l´Arxiu Comarcal del Berguedà, Xavier Pedrals; el regidor de cultura de l´Ajuntament de Gironella, Lluís Vall; l´activista cultural i professor Toni Puig i l´artista polifacètica Angelina Vilella ha decidit distingir amb el Premi a la Innovació Artística a La Melanzana Ensemble.

Una formació musical integrada principalment per joves berguedans que realitzen els seus estudis musicals a l´estranger. El jurat n'ha destacat «la qualitat tècnica de la proposta, el nivell d´interès cultural, la projecció i el seu impacte al territori», així com també «el valor que té pel Berguedà que joves que treballen el seu talent fora de Catalunya en facin un retorn al territori».

L´Agrupació Teatral La Farsa de Berga ha rebut el guardó en la categoria de Premi a la Difusió Cultural per «la trajectòria dels impulsors i del projecte presentat, a part de l´impacte al territori, el seu interès i qualitat, el valor cultural i la seva vinculació amb la societat.» Segons el jurat, La Farsa, que enguany celebra el seu 60è aniversari, és «un autèntic motor cultural que teixeix una xarxa social que permet realitzar projectes tant innovadors com tradicionals».



Reconeixement a la trajectòria

Tal i com ja va avançar Regió7 aquest dijous, no hi ha hagut sorpreses i mossèn Ramon Viladés ha recollit el Premi d'Honor de la Cultura Berguedana de mans del president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font. Aquesta és l´única categoria en la que els candidats no podien presentar-s´hi, sinó que havia de ser una proposta externa.

El jurat ha volgut reconèixer al popular religiós tota una vida dedicada a una ingent tasca a favor de la preservació i divulgació de la cultura de la comarca, sent un dels fundadors de l´Àmbit de Recerques del Berguedà, membre actiu de moltes entitats i autor de diverses publicacions vinculades amb el patrimoni i la cultura.

El setembre passat, Ramon Viladés va acomiadar-se de la seva tasca de capellà durant 52 anys al Berguedà, els darrers 19 a Avià i des de llavors, viu a Solsona.

A l'acte hi han assistit representants del Consell Comarcal del Berguedà, alcaldes del territori, agents culturals i socials de la comarca, així com representants de les entitats i particulars que han presentat candidatura als premis i públic general. S'han adreçat al públic l'alcalde de Guardiola de Berguedà, Josep Lara, el president del Consell Comarcal, David Font; la consellera de Cultura del Consell Comarcal, Anna Maria Serra; el director territorial de Cultura de la Generalitat, Lluís Cerarols; i a través de la pantalla, amb un vídeo gravat, el conseller de Cultura Lluís Puig ha saludat als assistents des de Brussel·les.