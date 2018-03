L'autor confés del crim està detingut en l'àrea psiquiàtrica d'un centre hospitalari, custodiat per agents dels Mossos d'Esquadra

L'autor confés del crim, fill de la víctima, es troba a l'àrea psiquiàtrica d'un hospital, que no és del Bages ni del Berguedà, custodiat per agents dels Mossos d'Esquadra. Ahir encara no se sabia quan passarà a disposició judicial, però els Mossos d'Esquadra deien a aquest diari que el jutge haurà de decidir si decreta presó provisional o l'envia a un centre psiquiàtric a partir dels informes que elabori el metge forense. En tot cas, el més probable és que l'autor confés del crim passi a disposició judicial demà perquè, segons la policia catalana, elaborar l'atestat d'un cas complex com aquest requereix temps i habitualment s'exhaureixen les 72 hores que pot estar detinguda una persona.

L'home, que té 37 anys, estava ingressat habitualment a la unitat psiquiàtrica de l'hospital de Martorell, de referència a Catalunya, pel trastorn que té, i des de feia un quant temps els especialistes del centre li donaven permís per sortir els caps de setmana. L'home va matar, a casa seva, a ganivetades la seva mare i ell mateix es va desplaçar a la comissaria de la Policia Local de Berga per confessar el crim. Quesada, de fet, era al pis del seu fill perquè s'hi havia de quedar a dormir, aprofitant el permís del cap de setmana.

Dissabte a la nit, agents de la Policia Local i dels Mossos es van desplaçar al domicili on s'havia produït l'homicidi i van constatar la mort de la víctima per ferides d'arma blanca. La mare i la germana de la víctima viuen al bloc de pisos del costat on va tenir lloc el crim i, per tant, la família es va assabentar del succés poc després que hi arribés la policia. Els mateixos veïns també van atendre, els familiars, que estaven en xoc després de conèixer la notícia.

L'aixecament del cadàver es va fer, aproximadament, a les 5 de la matinada.