Berga descobreix la Patum de Josep Deseuras

L'Arxiu Comarcal del Berguedà ha inaugurat aquest divendres al pavelló de Suècia de Berga, una exposició amb 27 fotografies del fotògraf berguedà Josep Deseuras, just el dia, 18 de maig que hagués fet 100 anys tal i com ha explicat el director de l'arxiu Xavier Pedrals. Són fotos de Patum dels anys 50 i 60 presidida per un quadre de l'autor obra de Josep Maria de Martín.

L'acte ha comptat amb la presència de familiars de Deseuras i s'hi han llegit poemes dedicats a la festa d'autors locals. Els rapsodes han estat Jordi Cussà, Jaume Huch, Montse Soler, Eva Sánchez als que que posteriorment s'hi han afegit Octavi Puntas i Toni Sales per cantar una versió obra de Cussà dels goigs de sant Ceferino, patró dels plens. Els caps de colla presents han rebut una làmina amb una reproducció d'una foto de Deseuras ampliada corresponent a la comparsa de cadascun d'ells.

La regidora de Patum Mònica Garcia ha destacat l'enriquiment que suposa per a la ciutat i la festa

el llegat de persones com Josep Deseuras que amb la seva càmera van immortalitzar la festa. Una tasca que permet veure els canvis que ha experimentat la celebració al llarg dels anys