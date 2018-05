De soldador a 'instagrammer': «La feina d'ara no té res a veure amb la del taller»

Aquest jove gironellenc és l'instagramer més conegut del Berguedà. Viu a Barcelona, on es guanya la vida fent anuncis. Recentment ha creat la seva pròpia marca de roba

A l'edat de 23 anys i sent un gironellenc d'arrel, Marià Casals va iniciar fa un any i mig un hobby que ha canviat completament la seva vida. Amb gairebé 250 mil seguidors a Instagram, la plataforma que l'ha catapultat a la fama, és l'instagramer més conegut del Berguedà i des del setembre passat viu a Barcelona, on es guanya la vida fent anuncis i publicacions diverses. En definitiva, la seva imatge ven i les marques el contracten per fer promoció dels seus productes. Però, per a ell, amb unes idees cada vegada més definides sobre el seu futur, la professió va molt més enllà d'una simple publicació o d'una sessió de fotografies.

De què va el negoci d'instagramer? En què consisteix? Sobre què assessores o entens tu?

El negoci consisteix en què les marques busquen promocionar-se i posicionar el seu producte a través de persones influents a internet, ja sigui per la seva forma de pensar o pel seu estil de vida. Jo mai he assessorat res en concret, simplement vaig començar a ser molt seguit i mostro les meves experiències a través de fotos i vídeos. No obstant, això no vol dir que no hi hagi marques que em paguin per promocionar els seus productes.

El que inicialment era un hobby s'ha convertit en un estil de vida. Quines són les claus per mantenir la fama en un món que està constantment en auge i moviment?

Penso que les claus són intentar reinventar-te i oferir un contingut interessant, però mai se sap, podria ser que d'un dia per l'altre deixés de funcionar. A vegades aquestes coses van així i no seria el primer cas que sense saber el per què la seva massa social ha disminuït.

En quina llengua s'expressa a les xarxes socials?

Quasi sempre m'expresso en castellà, per l'únic motiu que puc arribar a més gent, tot i que alguna vegada també poso coses en anglès perquè una part del meu públic parla aquesta llengua. M'agradaria posar moltes més coses en català però arribaria a un públic més reduït, tot i que sempre que em ve de gust poso coses. Moltes vegades he rebut algun insult per posar alguna cosa en català, fet que em fa moltíssima ràbia, però mai entro en aquest joc, ja que és la meva llengua i tinc la suficient llibertat per expressar-m'hi. Sempre que pugui, seguiré publicant coses en català.

Quines són les seves rutines diàries?

Depèn molt del dia, però no segueixo una rutina concreta. El que si que fem sempre és obrir l'ordinador amb el meu representant, veure les propostes de feina que van arribant i parlar de com les gestionem. Llavors, intento anar al gimnàs quasi cada dia, perquè si visc de la meva imatge m'he d'intentar cuidar. Ara mateix estic molt ficat amb el tema de la marca de roba i vaig un pèl de cul perquè m'ocupa gran part del dia. Els dimarts si puc vaig a entrenar i els caps de setmana sempre miro de tornar al poble i estar amb la meva gent, ja que, encara que no ho sembli, per a mi és molt important tornar a Gironella i veure a tothom, si no acabaria fart de tot.

Fa poc ha vist la llum la seva pròpia marca de roba. Expliqui'ns en què consistirà i com ha arribat a llançar-la. Què suposa aquest fet per a vostè?

És un projecte que feia molt temps que tenia al cap, però sabia que em feia falta arribar a més gent per tenir una bona difusió entre el meu públic per tal de no assumir tants riscos a l'hora de vendre, i així tenir menys pressió a l'hora de recuperar la primera inversió que vaig fer. La imatge principal de la marca és el meu gos (l'Elvis), que juga un paper molt important a les meves xarxes socials. A partir d'aquesta idea, vaig pensar que seria un bon pla de màrqueting i ho he patentat. Ara que la roba ja ha vist la llum, només espero que agradi a la gent i que serveixi per seguir reforçant el meu nom.

Últimament hem vist que el fenomen Marià Casals ha arribat a la TV de la mà de Nocilla. Com va ser l'experiència?

Va ser una gran experiència personal. Era la tercera vegada que participava en un espot televisiu, però aquesta vegada ho feia com un dels protagonistes principals i seleccionat expressament a causa del meu èxit a les xarxes socials. Va ser un pas important.

I, parlant de vídeos, ara estrena el seu canal de YouTube. Què hi trobaran els seus seguidors?

Amb el canal de YouTube busco arribar als seguidors d'una manera diferent a com ho faig a Instagram. El canal em permet mostrar-me més com realment sóc. Crec que això pot agradar i pot seguir-me donant empenta per anar més amunt. També vull mostrar una mica com és aquesta vida que porto, ja sigui mostrant les experiències, la feina o els viatges. Tot i això, sóc conscient que la plataforma YouTube requereix molt sacrifici i que és molt complicat triomfar-hi, però en tinc moltes ganes. És una experiència més que si no surt bé no em preocupa, ja que és com llençar-se a la piscina i pot passar de tot, però si no ho intento no ho sabré mai.

Cada dimecres també va a Ràdio Flaixbac a parlar de diversos temes . Com està vivint aquesta experiència i què és el que més li agrada?

És una altra nova oportunitat que se'm ha presentat. Mai havia estat en directe a la ràdio, però m'hi vaig trobant a gust. Per a mi és important anar-hi perquè estic descobrint una altra vessant del món de la comunicació. Conèixer nous terrenys sempre és bo, i penso que aquest, concretament, m'aportarà molt a l'hora d'expressar-me pel que sigui, ja que m'ajuda a millorar les meves habilitats d'expressió. M'agrada molt perquè és un programa juvenil que té molts oients a Catalunya, i hi vaig amb moltes ganes.

Quines són les preferències del Marià 'influencer'? Li agrada més el món de la televisió o el de la fotografia?

Fins fa poc només em fixava en la fotografia. Però actualment m'està tibant més el tema del vídeo, motiu pel qual m'hi estic posant. Però sóc ambiciós i sempre vull anar a més enllà, així que podria intentar provar la televisió en un futur. Les ganes sempre hi són, però tot vol el seu temps i cal esperar el moment adequat.

Tot això és molt bonic i probablement l'ha ajudat a complir somnis que tenia, però a quines coses ha hagut de renunciar per aconseguir-ho?

L'única cosa que m'ha sabut realment greu és no poder anar tant a entrenar i jugar a futbol a Puig-reig. El futbol sempre ha jugat un paper principal a la meva vida i ara cada dia se n'aparta més. També em sap molt greu no veure tant la família i els amics, però això és una cosa normal i que hem d'assumir quan ens anem fent grans.

Com ha canviat aquesta professió en el teu dia a dia? És un vividor com la gent es pot arribar a pensar o darrere de cada foto hi ha molta més feina del que un es pot imaginar?

Depèn del que puguis entendre per vividor. Si que tinc la gran oportunitat de fer bastants viatges al llarg de l'any i la feina d'ara no té res a veure amb quan treballava de soldador al taller de la família. Però si una cosa és certa és que a la vida ningú et regala res i no s'arriba enlloc sense treballar durament. M'ha costat molt arribar fins aquí i sé que si vull arribar més lluny ho hauré de seguir fent encara més bé. Per tant, jo no me'n considero.

Fa tres setmanes va anar al festival Coachella amb els 'influencers' més famosos del món. On creu que pot estar el seu sostre? Fins on pot arribar el Marià Casals instagramer?

Que una marca apostés per mi per dur-me a un lloc com aquest és gratificant. Personalment, penso que és molt positiu perquè es pot veure que la feina que fem dóna els seus fruits, i anar al Coachella n'és una prova. No he pensat mai on pot ser el meu sostre, però tampoc hi vull donar gaire importància. Només penso en aprofitar les oportunitats que van venint i treure'n el màxim rendiment possible.

Ja per acabar, té projectes futurs?

De moment estic centrat en la sortida de la marca, i, si va bé, intentaré anar més enllà per fer més productes i de més qualitat.