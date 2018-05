Els alumnes del Serra de Noet entren al món de la robòtica

Els alumnes de l'Institut Serra de Noet de Berga han fet, aquest curs, una immersió en el món de la robòtica. Els joves de quart d'ESO, de l´optativa de Tecnologia, juntament amb les seves professores Georgina Xaler i Gemma Bosoms, han estat practicant diferents aspectes de programació i electrònica, han creat diferents projectes i, finalment, han construït el seu propi robot.

Del total d´11 alumnes en van sorgir cinc projectes: una màquina expenedora de xiclets (Dídac Boada i Judith Costa) , un laberint controlat per un joystick (Karim El Allaoui i Sebastian Boltasu), una màquina de massatges capil·lars (Pol Sánchez i Lamar Palma), un cotxe controlat per mòbil a través de Bluetooth (Arnau Madrid i Esther González) i un joc de cursa de cotxes (Bernat Tarrés, David Gutiérrez i Raúl Sánchez). Aquests cinc projectes van ser exposats el passat 23 de febrer a la Fira de la Robòtica, al Cosmo Caixa a Barcelona, on s´exposaven projectes d´altres centre d´arreu de Catalunya.

Per altra banda, i com a cloenda del programa aquest curs, el passat dissabte 12 de maig tres alumnes de l´optativa i les seves professores van assistir al Robolot en representació del centre. El Robolot és una activitat de robòtica educativa que va néixer el 2002 gràcies al Robolot Team, amb l´objectiu de dinamitzar la robòtica i el treball per projectes STEAM tant a la Garrotxa com a tota Catalunya.

Els joves van participar a la Jornada d´Intercanvi d´Experiències on hi va haver diverses presentacions, entre les quals destacaven la presentació mundial del software de Microblocks. Al llarg del dia també van assistir a diferents concursos i tallers, relacionats amb la programació, la robòtica i la impressió en 3D.

També es va dur a terme l'exposició de projectes de robòtica en el que els alumnes berguedans van guanyar dos premis gràcies a la votació del públic assistent. El centre berguedà també va guanyar el Premi CSIC que consisteix en una estada d´un grup d´alumnes i professors d´una setmana a l´Institut de la Robòtica Industrial de la UPC.