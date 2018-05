ERC no va a missa perquè hi haurà el bisbe Xavier Novell

El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a Berga no assistirà a la missa major del Dijous de Corpus a causa de la presència del bisbe de Solsona, Xavier Novell. El grup del consistori ha dit que ho fan «per coherència amb la moció» que van aprovar en el ple municipal el 2017, en la qual se'l reprovava per diverses declaracions homòfobes i masclistes.

La corporació berguedana s'havia compromès a no convidar-lo en cap dels actes públics que organitzés fins que aquest no es retractés, cosa que no ha passat. La moció li demanava «disculpes públiques als col·lectius afectats i a tota la societat, ja que la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI és una lluita pels drets i llibertats de tota la població». La proposta va ser aprovada al ple de juny del 2017, amb els vots favorables de tots els grups. La missa començarà a 2/4 d'11 del matí i la presència dle bisbe Novell i és habitual. El darrer cop que hi va ser per la Patum del centenari, el setembre de l'any 2016, amb el president Carles Puigdemont.