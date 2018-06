El Berguedà tornarà a tenir servei de renovació del DNI

La Policia Nacional tornarà a fer renovacions dels DNI a Berga el 6 juliol segons ha anunciat aquest dimarts el Consell Comarcal del Berguedà. El darrer cop que el cos va prestar aquest servei a la capital de comarca va ser el setembre del 2017 segons fonts del cos policial per raons de seguretat després del referèndum de l'1-O i segons el Consell per falta d'efectius.

El dia 6 de juliol s'atendrà als ciutadans al pavelló de Suècia de Berga de 10 del matí a 1 del migdia.

Les persones interessades han de demanar cita prèvia al Consell Comarcal del Berguedà per telèfon 938213553 o per whatsapp al 618180234. Es donaran un màxim de 60 cites.

Una setmana més tard, el divendres 13 de juliol, els DNI renovats es podran recollir a l'Oficina Jove del Berguedà (C/ Pere III, 5 baixos), a Berga.

Fonts del Consell han indicat que «està previst que un altre equip torni al setembre al Berguedà però encara no hi ha data concretada ni tampoc s'apunta ningú a llistes d'espera». Hi han afegit que «a més a més, com ja ha funcionat fins ara, les persones que vulguin tramitar la renovació del DNI, fora del Berguedà (Manresa, Puigcerdà, etc), poden demanar hora a www.citapreviadni.es».

El Consell Comarcal del Berguedà facilita els espais per fer les renovacions, el servei d'Internet i el personal per donar les hores als ciutadans, atendre'ls i informar en quines dates es fan les sessions de renovació.

10 mesos sense renovacions

El 4 d'octubre passat, el Consell Comarcal del Berguedà va informar que l'equip mòbil de la Policia Nacional que s'havia de desplaçar a Berga el dilluns 23 d'octubre per fer renovacions del DNI no ho faria. L'argument va ser que, «a causa de la situació que viu actualment Catalunya, els equips mòbils han rebut instruccions de cancel·lar els seus desplaçaments». En aquell moment fonts de la Policia nacional van indicar que «el servei no s'ha anul·lat s'ha suspès temporalment». Hi van afegir que el servei es va suspendre a l'octubre « per raons de seguretat» després del referèndum de l'1-O. L'equip mòbil que es desplaça habitualment a Berga el formen dues persones, una és policia i l'altra no. I viatgen amb un vehicle logotipat. Els caps policials van decidir no desplaçar-los «per evitar incidents» i també «perquè no es causessin danys a les persones» els professionals desplaçats després de les càrregues policials del referèndum.

Llavors el president comarcal David Font va demanar a la delegació del Govern estatal a Catalunya que es reprengui la renovació del DNI atès els problemes que comporta per a la gent gran haver-se de desplaçar a fora del Berguedà per tramitar la renovació d'aquest document.



L'any 2017, l'equip mòbil de la Policia Nacional es va desplaçar 7 cops a Berga i en cadascuna d'aquestes visites va atendre 60 ciutadans, 420 persones de tota la comarca, segons fonts de l'ens comarcal.