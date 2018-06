Berga modificarà els usos del POUM per facilitar les activitats al cinema

Per als castellers tenir el local social en un antic cinema al carrer Major de Berga té avantatges com la facilitat per arribar-hi a peu o haver esdevingut una eina per dinamitzar la vida social al barri vell. Però també presenta alguns inconvenients. Entre aquests, els usos que hi permet dur a terme el planejament urbanístic vigent, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que va entrar en vigor l'any 2005. El govern de la CUP està a punt de completar la tramitació per dur a l'aprovació inicial al ple la modificació d'usos d'aquest espai, segons ha confirmat a Regió7 Montse Venturós, l'alcaldessa de Berga.

Actualment, i malgrat que el cinema està tancat des del maig del 2013, el planejament només en preveu els usos de cinema. Els castellers de Berga hi van traslladar la seva seu social el primer trimestre del 2016. I des d'aleshores fins ara han topat amb esculls administratius i tècnics per dur-hi a terme activitats extraordinàries que vagin més enllà de la pròpia de fer-hi o assajar castells. Unes activitats en què puguin també muntar barres que serveixin per ajudar a finançar la seva entitat.

El primer escull està en vies de resoldre's, segons ha explicat l'alcaldessa. Es tracta de dur a terme una modificació dels usos que preveu el POUM per a aquest edifici. La dirigent berguedana ha informat que fa onze mesos que els tècnics municipals treballen per dur-la a terme, de manera que a més de l'activitat castellera també s'hi puguin fer activitats culturals i socials. Una porta oberta a dur-hi a terme activitats més enllà de l'estrictament castellera.

Però hi ha altres esculls tècnics que afecten l'edifici que són els que han fet que el consistori no hagi atorgat la llicència d'activitats que van demanar els castellers per oferir servei de bar per Patum tal com ja va informar aquest diari. El problema és que el local ha de complir unes normatives (per exemple d'accesibilitat o de sortides d'incendis o d'ignifugació) que no compleix. L'edifici del cinema Catalunya data dels anys 50 del segle XX. L'alcaldessa, Montse Venturós, ha declarat que, si bé l'Ajuntament de Berga «sempre ha donat llicència d'ocupació de la via pública si es compleixen els requisits tècnics», no va poder fer el mateix amb la darrera petició dels castellers, perquè no s'ajustaven al que estipula la legalitat vigent.

La negativa del consistori fonamentada en l'incompliment dels requisits legalment exigibles va fer que els castellers tinguessin el seu local tancat fins dissabte de Corpus, llavors el van obrir i també diumenge i van oferir servei de bar. Què havia canviat en tres dies? Que els castellers, un cop fetes les consultes amb els seus assessors legals, van decidir que podien fer ús de la seva llicència de cinematrògraf que els permet oferir un servei de bar sempre que facin cinema. I van muntar un cicle de cinema mut durant els dos dies, segons ha confirmat el president de l'entitat, Ignasi Ballús. El representant d'aquesta entitat ha recordat que poder obrir per Patum «era molt important per a nosaltres» per obtenir ingressos per finançar l'entitat. Recentment els representants dels castellers de Berga van fer una crida als berguedans per tenir més socis i per rebre el suport d'entitats amb l'objectiu de mantenir l'activitat cultural que aixopluga dinamitznant el teixit associatiu de Berga.

Pel que fa a aquesta obertura, l'alcaldessa ha dit que s'ajusta a la legalitat del permís que tenen. Montse Venturós ha lamentat també el fet que l'actual marc legal impedeixi les entitats de fer activitats per finançar-se. «Les entitats haurien de disposar de mecanismes i eines bàsiques per poder-se finançar», i així va posar de manifest que aquest no és un problema exclusiu dels castellers.