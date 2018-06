EnCants, una dècada cantant perquè sí

Ningú té mala veu i tothom sap cantar. Aquestes són les dues premisses amb què parteix el músic gironellenc Jordi Costa quan parla dels tallers de música que ofereix a Gironella, Vic, Tona i Prats de Lluçanès. Després de més de mitja vida al món de la música de manera professional, Costa va iniciar el 2008 unes sessions obertes per aconseguir que «tothom qui ho vulgui canti per passar-s'ho bé». Aquest estiu el projecte EnCants, arriba a la desena edició plenament consolidat amb una vuitantena d'inscrits. Una xifra que no ha parat de créixer.

Aquesta setmana s'han iniciat les primeres sessions dels tallers d'enguany i Costa explicava les ganes amb què engeguen aquesta edició especial en què els participants prepararan sis temes de músiques del món que s'han interpretat al llarg dels darrers deu tallers d'estiu. Costa recorda que, a banda de la proposta d'estiu, en què principalment es treballen cants del món (sobretot d'Àfrica i l'Europa de l'Est), s'ha afegit al paraigua d'EnCants un taller de gospel que es fa a la primavera i un altre de cançons de taverna, a la tardor. I és que el que va començar a Gironella com una prova per «recuperar les ganes de cantar de la gent» ha crescut i s'ha estès cap a Osona i el Lluçanès.

Segurament, l'empatia que transmet l'impulsor del projecte i director musical i la transversalitat de la iniciativa són els dos elements que han fet que EnCants hagi tingut continuïtat durant aquests anys. Costa assegura que «tothom té veu i, per tant, tothom pot cantar». El músic encoratja els alumnes que participen a les sessions a deixar-se a anar en un ambient agradable i amb poques pretensions tècniques. «Nosaltres no juguem ni amb partitures ni amb l'exigència vocal que tenen les corals o escoles de música i conservatoris», afirma. A més a més, es tracta de tallers de curta durada, «perquè no suposi un lligam que dificulti l'assistència dels qui hi vulguin venir». Aquest cantar perquè sí, sense vergonya i sense pressions és per a Costa l'objectiu que hi havia al darrere des del primer moment. «Antigament es cantava a les cases, a les festes, a les tavernes... i això és el que volia recuperar», afegeix.

La majoria de participants no tenen formació musical, «però no es necessita», diu Costa. Durant les sessions es treballa per aprendre les tonades de les peces proposades amb resultats «molt positius». «Hi ha gent que quan em truca per interessar-se pels tallers, el primer que em diu és que no sap cantar, que no en té ni idea de música, que desafina...», relata, «i jo els dic que tot això no és cert i ha quedat demostrat», explica. En aquest sentit, es mostra satisfet perquè EnCants ha estat la porta d'entrada de diverses persones al món de la música. «N'hi ha que després de venir als tallers s'han apuntat a una coral o han volgut aprendre música; i d'altres que han descobert que els agrada cantar i mantenen l'activitat venint als tallers que organitzem cada any», comenta.

Encara que l'objectiu no és preparar cap «concert formal ni seriós», els alumnes ofereixen una actuació final per mostrar la feina feta després de cada taller. «Busquem espais xulos i emblemàtics per fer una festa final on el públic, i sobretot els cantaires, ens ho passem molt bé», assegura. La propera cita serà el 29 de juliol al vespre a l'església Vella de Gironella, al mateix espai on va començar tot l'estiu del 2008.