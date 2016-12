Un gat ataca brutalment al seu amo el dia de Nadal

El matí del dia de Nadal s'intuïa d'allò més feliç per a Andrew Woodward, un jove resident a l'estat nord-americà de Geòrgia. Però va acabar sent una jornada per oblidar. El culpable: un gat.

Woodward es trobava obrint el regal que Santa Claus li havia deixat sota l'arbre de Nadal el matí del 25 de desembre, i Jessica Freeman ho estava filmant en vídeo per conservar el record per sempre.

El paquet en qüestió contenia ni més ni menys que una flamant videoconsola. Santa ho va encertar de ple, perquè Woodward es va mostrar gratament sorprès, i va començar a moure's i celebrar-ho efusivitat.

Però aleshores va entrar el felí en escena, que pel que sembla va confondre els gestos de Woodward per signes d'amenaça davant els quals va defensar-se, i va atacar salvatgement al jove, a qui ha provocat ferides importants.