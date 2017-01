Això és el que passa quan encens 10.000 bengales

Slivki és un usuari de YouTube que s'ha plantejat diverses preguntes: encendre una bengala està bé, però i si n'encengués dues alhora? I si fossin 10? 100? Què passaria amb les bengales? Sense pensar-s'ho dues vegades ho va fer, no amb 10 ni amb 100 bengales... amb 1.000! Va gravar el vídeo i va ser tot un èxit a la plataforma.

Slivki voler superar-se a si mateix i fer alguna cosa més gran. Com? Encenent alhora 10.000 bengales. Havent tingut ja l'experiència anterior de les 1.000 bengales,es va preparar per a qualsevol succés i per tenir la màxima seguretat. I no és per menys veient l'increïble espectacle de foc que van fer aquestes 10.000 bengales. Unes imatges realment sorprenents. I perilloses, per això en el vídeo es fa molt èmfasi en no fer això sota cap concepte.

Impressionant, oi? Això sí, no ho feu a casa ...