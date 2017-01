VÍDEO: Així 'vacil·la' un ànec molt valent a un tigre de Sumatra

O aquest ànec té l'autoestima més alta del món i una valentia envejable o podríem arribar a pensar que està boig després de veure'l jugar amb ni més ni menys que amb un tigre de Sumatra de 126 quilos.

Al Santuari del Tigre, dins del zoològic Symbio Wildlife Park de Sydney, un ànec fanfarró es diverteix vacil·lant a Jalur, un tigre de Sumatra que intentava refrescar-se amb un bon bany. Cada que vegada que el tigre treu les urpes per agafar a l'ànec, aquest últim se submergeix en l'aigua i apareix a l'altre costat de la piscina, deixant completament desconcertat al felí.

I no ho va fer només una vegada. El joc va durar més de 10 minuts; no va ser una cosa puntual, si no que més aviat semblava que l'ànec disfrutés jugant amb el tigre. A qui no li va agradar tant va ser al pobre Jalur que, frustrat completament per la situació, es va donar per vençut i es va retirar a descansar a l'ombra de les palmeres.