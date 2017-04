VÍDEO: El truc per canviar la funda nòrdica en un moment i sense fer-te mal

El nòrdic és aquesta funda o edredó farcit de fibres que substitueix el edredó tradicional a les llits. La gran diferència entre l'edredó clàssic i la funda nòrdica és que la segona s'ha de buidar per poder rentar-se.

La funda del nòrdic s'ha de separar de la resta, atès que és la part que contacta directament amb el cos. A més, cal tenir en compte que aquesta coberta està composta totalment de cotó (o, almenys, d'un 50% d'aquest material).

Aquesta és precisament la seva gran dificultat i incomoditat. Extreure el farcit de la funda pot resultar senzill. No obstant això, tornar a introduir dit farcit és un altre problema. És freqüent que no siguem capaços de repartir bé l'interior i ajustar-lo a les cantonades. Per això, us deixem un truc perquè no ens desesperem en aquesta missió:

1. Estén la funda del nòrdic sobre el llit. És important fer-ho a l'inrevés.

2. Un cop estigui estesa, comença a col·locar el farciment (també estès) del nòrdic sobre la funda.

3. Comença a enrotllar-los tots dos.

4. Quan arribis al final, doblega la cantonada cap al centre per començar a tancar la cremallera o el pany de botons.

5. Quan hagis aconseguit tancar-lo del tot, desenrotlla el nòrdic i estarà a punt per cobrir el llit de nou.

Les cantonades quedaran perfectes i podràs allisar amb facilitat.