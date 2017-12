Què ha estat el més buscat a Google durant el 2017?

Catalunya ha estat el terme que més ha crescut en les recerques de Google a Espanya durant el 2017 respecte al 2016, i a continuació l'atemptat de Barcelona, Bimba Bosé i Carles Puigdemont, segons dades de la llista de tendències que publica cada any l'empresa tecnològica.

A Espanya, se situen també al capdavant de les recerques Ángel Nieto, Eurovisió, HBO, Carme Chacón, iPhone 8 i la popular cançó "Despacito" de Luis Fonsi, cosa que revela que més enllà de temes polítics i tragèdies els espanyols també han tret temps per cantar i ballar, segons informa avui Google.

En general, el 2017 ha estat un any de preguntes, des de com s'inicien els incendis, fins a com es fabrica una pancarta de protesta. De fet, les recerques amb la paraula "com" es van realitzar fins a 10 vegades més que en anys anteriors.



Tragèdies i huracans a nivell mundial

Moltes de les recerques al món s'han centrat en tragèdies i desastres: huracans al Carib i els Estats Units, i el terratrèmol a Mèxic. La fam a Somàlia i els refugiats 'rohinyás' també han destacat entre el més buscat a nivell internacional.

Se sumen a elles qüestions com: com convertir-se en policia, parametge o bomber, fins a com ser treballador social, activista i d'altres tipus de treball comunitari.