La clatellada de Sor Lucía Caram a Albiol que sacseja Twitter

Si alguna cosa caracteritza la monja manresana Sor Lucía Caram és que no es mossega la llengua. La religiosa comenta a Twitter l'actualitat i la seva opinió i anàlisi no podia faltar després de fer-se públics els resultats de les eleccions catalanes del 21 de desembre. L'activista social ha carregat les seves tintes -en aquest cas caràcters- contra el PP i, particularment, contra el seu cap de llista, Xavier Garcia Albiol. «El senyor Albiol volia que a TV3 i Catalunya Ràdio els quedessin tres telenotícies... però amb aquests resultats no n'hi quedarà ni un a ell, crec», ha piulat en referència a la pèrdua de vots i escons -d'11 a 3- dels populars. El missatge s'apropa als 4.000 «m'agrada» i supera els 1.600 retwitts.





El sr @Albiol_XG quería que a @tv3cat y @CatalunyaRadio le quedaran 3 telediarios... Pero con estos resultados al que no le queda ni uno es a él... Creo?? — Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) 21 de diciembre de 2017

Grandes perdedores de la noche: dos extremos que se tocan. PP y CUP — Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) 21 de diciembre de 2017

Hoy se votó en y por la libertad la dignidad y la justicia (que no siempre coincide con la legalidad) — Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) 21 de diciembre de 2017

Carles Riera de @cupnacional molt més raonable que les seves predecedores. Que domini el seny — Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) 21 de diciembre de 2017

