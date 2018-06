Quins polítics tenen bloquejada Sor Lucía Caram a Twitter?

Sor Lucía Caram ha tornat a ser protagonista a Twitter després d'explicar públicament quins polítics l'han bloquejat a la popular xarxa social, en la qual la polèmica monja hi opina amb freqüència.



Després que Albano-Dante Fachin publiqués una captura de pantalla on es veia com Pablo Iglesias l'havia bloquejat, Sor Lucía l'ha respost afirmant que a ella li han fet el mateix Xavier García Albiol i Juan Carlos Girauta, pel que, afirma ella, el PP, Ciutadans i Podem «tenen pors en comú»





A ti te bloquea @Pablo_Iglesias_ y a mi García Albiol y Juan Carlos Girauta. Parece que el azul del PP, el naranja de Cs coincide con el morado de @ahorapodemos o tienen miedos en común https://t.co/E65twQVm3J „ Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) 6 de junio de 2018