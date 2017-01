Els rodatges aporten 30.000 euros cada any a la Cerdanya tot i la falta d'ajudes

La Cerdanya Film Comission estima que l´activitat que genera a la vall en un any hi aporta directament mé de 30.000 euros en serveis com ara els turístics. Aquesta repercussió directa es va establir durant el 2015 i el 2016 amb l´arribada a la vall de 17 i 36 enregistraments, respectivament, d´anuncis, documentals, pel·lícules, sèries de televisió o sessions de fotografia comercial. Així es desprèn del balanç que ha fet l´entitat dels dos últims exercicis, en els quals ha vist acomplerts els objectius pel que fa a la promoció de la Cerdanya com a escenari per a rodatges però no els de finançament.

Aquestes dificultats de finançament podrien posar en perill la mateixa entitat i la seva activitat. Durant el 2016, els responsables de la Cerdanya Film Comission, amb el seu president, Jordi Forcada, al capdavant, van dur a terme una roda de trobades amb ajuntaments de la vall com ara els de Llívia, Bolvir, Ger, Guils i Montellà i Martinet. Si bé la proposta de l´entitat va ser ben rebuda per les administracions locals, encara no ha pogut establir un sistema de finançament fix que n´asseguri la continuïtat.

En la mateixa línia, l´entitat ha establert acords d´ajuda amb el Consell Comarcal i l´Ajuntament de Puigcerdà, que, però, tampoc no s´han concretat. La capital comarcal s´ha compromès fins i tot a estudiar un pla d´inversió durant aquest 2017. Per tal d´obrir noves possibilitats de creixement, l´entitat també ha iniciat converses amb institucions com ara l´Observatori del Paisatge i l´Institut Ramon Muntaner. De moment, però, les inversions de la CFC per atraure rodatges les fan a títol particular els seus membres.

A pesar d´aquest panorama econòmic, l´entitat ha vist créixer la seva activitat, sobretot pel que fa a la gravació de curts i les sessions de fotografia comercial. En aquests àmbits, sobretot, la Cerdanya s´està consolidant com un referent per al sector audiovisual, gràcies, principalment, al fet d´oferir les zones de muntanya més pròximes a l´entorn de rodatge de Barcelona. Vist el creixement de rodatges dels últims dos anys, la CFC preveu per a aquest 2017 un nou increment de produccions.

Els membres de la Cerdanya Film Comission han fet una crida a les administracions a participar econòmicament en un objectiu que és un «servei públic», tal com estableixen les seves bases rectores i, doncs, a no posposar més la seva part de responsabilitat en la promoció de la val