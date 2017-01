Una cerdana que viu a la Seu compleix 101 anys

L'Ajuntament de la Seu ha felicitat en nom de la ciutat Josefa Servat Girató, que ha celebrat els 101 anys. Una delegació institucional, encapçalada per l'alcalde, Albert Batalla, i la regidora de Gent Gran, Montserrat Bonet, s'ha desplaçat a casa seva per per entregar-li un ram de flors. Josefa Servat va néixer el 12 de gener del 1916 a Talltendre, a la Cerdanya, i ja fa 47 anys que viu a la Seu.