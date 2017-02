ERC de Puigcerdà es queixa al Síndic de Greuges que l'alcalde no informa

Disputa política a Puigcerdà com les que ja no es veien des de fa dos mandats. El grup d'ERC a l'Ajuntament de Puigcerdà ha presentat una queixa al Síndic de Greuges contra l'equip de govern que encapçala Albert Piñeira (PDeCAT) per manca de transparència en la gestió econòmica. Posa els comptes sota sospita i considera que hi ha irregularitats.

L'alcalde, Albert Piñeira, ha defensat la gestió municipal i retreu a l'oposició que si no està informada és perquè no assisteix a les comissions informatives ni llegeix els comptes generals aprovats en sessió plenària.

El regidor de l'oposició d'ERC, Raimon Ribas, ha presentat la queixa al Síndic i espera que abans d'un mes tingui els comptes de tot el que han demanat al govern local. En cas contrari, presentarà un contenciós administratiu per tal que un jutge aclareixi la situació econòmica.

ERC reclama els comptes de les despeses del Festival Transfronterer de Música; de la Festa del Trinxat; vol aclarir una partida anomenada Transeünts i famílies amb un import de 65.000 euros; vol saber el deute real municipal; i quines són les empreses que subministren la brigada i el mateix ajuntament.

També troben excessiva la despesa en càterings; la partida destinada a fotografia, que fins al juny del 2016 era de 30.000 euros, i no hi havia ni concurs ni concessió; i els regals rebuts pels càrrecs electes durant dos anys. Ribas ha desvelat que ha enviat un requeriment als serveis jurídics del partit sobre el contracte de serveis fotogràfics.



«L'oposició no fa la seva funció»

Albert Piñeira ha remarcat que «no puc acceptar de cap manera l'ombra de sospita» sobre la gestió econòmica municipal i ha acusat l'oposició de fer «deixadesa de les seves funcions». L'alcalde ha argumentat que ell dedica bona part dels plens a informar de les despeses; que a la web hi publiquen informes que, no és que no siguin detallats, sinó que «s'han de poder entendre»; que l'oposició té totes les actes de les juntes de govern i que totes les despeses en ajudes socials estan avalades per informes tècnics. Pel que fa a la despesa en fotografia, l'alcalde va afirmar no recordar la xifra exacta i va voler recordar que «el ple va aprovar per unanimitat els comptes generals» sense al·legacions.