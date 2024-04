L'Ajuntament de Puigcerdà encara té pendents de pagar factures del 2021

L’Ajuntament de Puigcerdà ha reactivat l’àrea de gestió econòmica amb la incorporació temporal d’un nou interventor, i la previsió de fitxar-ne un de definitiu a partir de l’estiu. L’objectiu de la mesura és posar al dia aquest departament, que en els últims anys havia acumulat un gruix de feina pendent que creava un tap en la gestió, segons han explicat des del mateix equip de govern. La mesura urgent més immediata del nou equip d’intervenció, format per tres persones, és pagar en les pròximes setmanes les factures que encara deu l’Ajuntament dels anys 2021 i 2022. En una segona fase de l’objectiu, l’equip de govern s’ha marcat haver pagat el mes de desembre les factures pendents de l’any 2023.

L’alcalde, Jordi Gassió, ha explicat que el problema d’intervenció que patia l’Ajuntament era greu amb un col·lapse de feina i, de retruc, un gran expedient de factures sense pagar. En aquest escenari, la plantilla municipal de treballadors ha vist com recentment s’ha jubilat una de les persones encarregades d’aquesta gestió. El gruix de factures pendents ho són no per falta de liquiditat sinó per l’acumulació de feina, segons ha remarcat el mateix batlle. Els pagaments han de passar pel ple municipal per ser reconeguts i, així, poder activar-ne la liquidació. Gassió ha explicat que «en les setmanes que està aquí, el nou interventor ha resolt molta cosa, perquè teníem un problema, i no era ni polític ni econòmic. S’ha de dir que l’anterior equip de govern ja va pagar moltes factures en l’últim any i nosaltres en aquest primer també, però en quedaven moltes. Les factures pendents de pagament sumen centenars de milers d’euros en quantitats que l’Ajuntament té, però que no pot activar si no es fan les passes administratives legals a través de l’aprovació del plenari.

Des del grup d’ERC a l’oposició, Àngel Llobell, ha valorat positivament la reactivació d’aquest departament intern de l’Ajuntament, però ha alertat que hi continua veient una gran dosi de «provisionalitat», tant que el nou interventor ocuparà la plaça tan sols fins al dia 31 de juliol. Llobell ha emfatitzat que «és bàsic que Intervenció funcioni, perquè si ho fa, l’Ajuntament funciona millor». Llobell ha alertat que fins i tot s’havia donat el cas que alguns proveïdors havien deixat de servir a l’Ajuntament de Puigcerdà perquè no els cobraven.

En aquest sentit, Gassió ha apuntat que «no podem encara assegurar res, però estem treballant en la continuïtat» d’aquesta nova etapa en el departament d’intervenció.