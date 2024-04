L’associació Ceretània denuncia que l’aeròdrom acull vols no permesos

L’entitat mediambietal Ceretània ha presentat una denúncia administrativa als ajuntaments de Das i Fontanals així com al Consell Comarcal per alertar que, al seu entendre, el gestor de l’Aeròdrom hi està portant a terme activitats no permeses. L’associació ha denunciat que s’hi fan més operacions de les previstes en el Pla Director Urbanístic de l’equipament i, principalment, relacionades amb l’escola de vol i el vol amb helicòpter.

Ceretània ha posat l’avís en coneixement dels dos ajuntaments i del Consell Comarcal en tant que titulars dels termes municipals de l’aeròdrom i del mateix equipament i, alhora, membres del Consorci que en regula la gestió. L’entitat assenyala Aeroports de Catalunya i l’Aeroclub de Sabadell, com a ens adjudicataris de la gestió aeronàutica, com a responsables d’aquesta activitat excessiva. En nom de l’entitat, Frederic Abelló, ha exposat que Ceretània « ha pogut constatar que efectivament s’estan realitzant l’activitat d’escola de pilots de vol, activitats turístiques amb helicòpters i altres activitats de vols a motor i drons, totes elles contràries al Pla Director Urbanístic Aeroportuari de l’Aeròdrom de la Cerdanya (PDUAC). A més, s’estan realitzant vols a vela utilitzant remolcadors de dues pales, amb un gran impacte acústic, amb un nombre d’operacions molt superior als límits establerts pel Consorci de l’Aeròdrom, tenint en compte que aquest tipus de remolcador va quedar prohibit pel mateix Consorci fa més d’un any. Ceretània també alerta que cal redactar encara el Pla d’Actuació que reculli, sota l’aprovació del consorci: «és fonamental tenir en compte que aquest (inexistent) Pla d’Actuació que el gestor de l’Aeròdrom ha de redactar i proposar al Consorci ha de tenir com a eix o mandat principal «minimitzar l’impacte acústic i mediambiental de les operacions, així com la prohibició d’aterratge, enlairament i permanència d’aeronaus que no compleixin les regulacions que siguin d’aplicació en aquest sentit, i aquelles amb antiguitat superior a 20 anys i fomentar la utilització d’aeronaus silencioses». Pel que fa helicòpters, «aquesta és una activitat que va ser explícitament retirada del PDUAC, limitant-se el seu ús a casos d’emergència i salvament. Doncs bé, l’actual operador està duent a terme vols turístics amb total menyspreu del que estableix en el PDUAC».

L’entitat també ha denunciat el model mateix de gestió en tant que no segueix, al seu parer, la fórmula de concessió que estableix la llei: «és completament il·legal el marc actual de gestió mitjançant conveni de cooperació, que es va prorrogant sine die, amb infracció flagrant del planejament aplicable i de les pròpies resolucions del Consorci».

Davant d’això, Ceretània ha demanat als ajuntaments i el Consell que ordeni «la prohibició de les activitats descrites d’escola de pilots, competicions de vols a motor, proves de drons i vols d’helicòpters que no siguin estrictament destinats a operacions de salvament, procedint a la clausura de l’activitat en el cas que l’ordre no es compleixi d’immediat».

La Generalitat vol un acord

El Consell Comarcal, en tant que titular, i els ajuntaments de Das i Fontanals, han refusat una proposta de la Generalitat per traspassar a la direcció general d’Aeroports la gestió de l’equipament. En les últimes reunions del consorci, en el qual hi ha les tres administracions, les cerdanes han refusat de ple condicionar les inversions compromeses a l’aeròdrom a una cessió de la gestió. El Govern vol trobar una fórmula per executar la partida de 3,5 milions d’euros en inversions en un equipament que no controla.