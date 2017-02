Llívia ofereix temporalment als escolars esquí nòrdic urbà

Per uns dies els escolars de Llívia no han hagut de fer quilòmetres per poder esquiar. L'Ajuntament, conjuntament amb clubs i empreses del poble i la comarca, ha habilitat una pista d'esquí de fons al camp de futbol, situat al centre del poble. Si bé la pista ha estat creada per acollir una prova esportiva concreta, els alumnes de l'escola Jaume I se n'han pogut beneficiar i realitzar-hi sessions d'esquí nòrdic tot aprofitant que és a pocs metres del centre educatiu. La pista es va començar a fer amb neu portada amb camions però les nevades que han caigut al poble posteriorment han acabat d'aportar uns gruixos estables suficients per assegurar el marcatge de les traces per a la modalitat de fons clàssic i la consegüent pràctica de l'esquí. L'activitat es portarà a terme mentre no es fongui.

Aquest dissabte dia 11, la pista urbana de Llívia acollirà la prova nocturna d'esquí de fons de Llívia, amb participants de la major part de clubs d'esquí de la comarca i l'entorn del Pirineu central. Les inscripcions per participar-hi ja estan obertes al portal d'Internet de l'Ajuntament.