El Penedès recupera l'inici de la ruta de transhumància cap a la Cerdanya

La plataforma Salvem l'Ortoll de Vilanova i la Geltrú ha recuperat el tram del camí ramader que històricament comunicava el Penedès amb la Cerdanya. El camí, del qual se n'han tret tres tones de terra i escombraries i ara se'n reconstrueixen els murs de pedra que el delimitaven, data com a mínim de l'any 1079. Un centenar de voluntaris treballa en una àrea d'unes 100 hectàrees per adequar aquesta zona verda de Vilanova a fi efecte de reimpulsar-lo com a espai de turisme sostenible. El tram recuperat, de poc més d'un quilòmetre, és el final del camí històric ramader que feia el sector en el seu periple de transhumància per tot Catalunya. En aquest sentit, Llívia forma part d'un projecte global amb altres municipis del país per on també passa el camí ramader, com ara Lluçà i Santa Margarida i els Monjos, a fi efecte de crear-ne una gran ruta turística i de senderisme. Aquesta ruta ha de començar als llacs de les Bulloses.