Dos anys després continua pendent el desplegament del Govern a Puigcerdà

Dos anys després d’anunciar-se, el març de l’any 2022, les noves delegacions del Govern a Puigcerdà, previstes en el desplegament a la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran, estan pendents per falta d’un edifici on ubicar-les.

El govern de la Generalitat va anunciar fa dos anys el desplegament a l’Alt Pirineu de noves delegacions a la vegueria de nou departaments. A Puigcerdà li van ser assignades les noves seus dels serveis territorials dels departaments d’Empresa i Treball i d’Economia i Hisenda. El desplegament preveia per aquell 2022 obrir les noves seus de Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori; Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; Educació i Drets Socials i, pel 2023, les de Cultura; Salut; Empresa i Treball i Economia i Hisenda. A Puigcerdà el desplegament ha topat amb un projecte paral·lel: el trasllat a Bellver de l’oficina comarcal del departament d’Acció Climàtica. Aquest trasllat, ja consumat, ha deixat en l’aire el destí de l’edifici de l’antic Centre d’Acollida Turística, l’espai sobre turisme local que va idear el Tripartit fa més d’una dècada i que no es va consolidar mai. Acció Climàtica i l’Ajuntament de Puigcerdà tenien un acord per destinar aquest edifici de la zona del Portal de l’Àngel a la nova Oficina Comarcal, però una vegada ja s’ha traslladat a Bellver, el Govern de la Generalitat ha proposat a l’Ajuntament de Puigcerdà que aculli les seus pendents d’Empresa i Treball i d’Economia i Hisenda. En aquest escenari, la voluntat del consistori, i del Consell Comarcal, de recuperar per Puigcerdà les oficines del departament d’Acció Climàtica, el conegut popularment amb les anteriors sigles de «DARP», han afegit dificultat a l’hora de consumar el desplegament de les noves seus de l’Executiu. Fonts de la delegació del Govern a l’Alt Pirineu, que lidera des de Tremp Josep Castells.

Interrogants de final de mandat

La situació del desplegament, amb la seu també per ocupar a l’Alt Urgell, arriba a final de la legislatura, la qual cosa afegirà noves incògnites a la seva resolució. Des de Puigcerdà perceben que un hipotètic canvi de partit al capdavant del Govern de la Generalitat en favor de Junts obriria una nova perspectiva en el debat a la Cerdanya sobre les seus pendents així com la d’Acció Climàtica de Bellver, municipi governat per ERC. Aquesta seu és provisional a l’espera que Bellver li assigni una de definitiva.