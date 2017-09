Das instal·larà radars al pas pel poble amb l'objectiu d'«evitar una desgràcia»

El consistori de Das instal·larà, aquest mes de setembre, dos radars limitadors de velocitat, a banda i banda de la carretera C-16/E9, que travessa el túnel del Cadí, a l'alçada de la població. La mesura s'ha pres per evitar accidents greus, a causa de l'alta velocitat a la qual circulen els vehicles en aquest tram urbà.

Es tracta d'un espai on els cotxes passen molt de pressa, tant quan surten de la població com, especialment, quan hi entren, i moltes vegades superen velocitats de 80 quilòmetres per hora, quan, com que es tracta d'un tram urbà, per més que hi passin tots els cotxes que van o vénen en direcció al túnel, la limitació està establerta en 50 quilòmetres per hora. L'alcalde de Das, Enric Laguardia, ha recordat que fa pocs dies hi va haver un accident en aquesta zona.

«Volem evitar que passi una desgràcia, cosa que és estrany que no hagi passat ja», considera l'alcalde. «No hi ha res a fer, els vehicles han d'anar a una velocitat moderada, ja que a 80 quilòmetres per hora no hi ha temps de parar», ha apuntat. El batlle ha explicat que fa pocs dies hi va haver un accident i sovint també n'hi ha amb animals, ja que, un cop superades les cases, és una zona on se n'hi poden trobar fàcilment.



«L'única opció possible»



El consistori s'ha acabat decantant per aquesta opció després de plantejar altres propostes, com instal·lar semàfors que es posessin en vermell segons la velocitat i/o un pas de vianants, però els Mossos d'Esquadra tan sols veien amb bons ulls l'opció del radar. Per tant, aquesta era «l'única opció possible», segons ha explicat el batlle.

L'Ajuntament resta ara a l'espera que arribin les càmeres i la maquinària per poder instal·lar els radars com més aviat millor, «probablement aquest mes de setembre», creu Laguardia. El consistori ha aconseguit un pressupost ajustat per comprar els radars, després d'estudiar-ne diversos, que va entre 5.000 i 6.000 euros, dels quals se n'ha e fer càrrec totalment.

Aquesta mesura ha arribat després de les negociacions que ha mantingut l'Ajuntament amb l'empresa concessionària, el Túnel del Cadí. Al seu torn, aquests han fet les gestions amb el Servei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.