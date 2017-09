Agricultura inicia a la Cerdanya la nova campanya nacional contra la plaga d'orugues

El departament d´Agricultura ha iniciat aquesta setmana a la Cerdanya i l´Alt Urgell la nova campanya de tractament aeri dels boscos per lluitar contra la plaga de processionària. El Govern inicia així una tercera fase de l´actuació, que es va obrir l´any 2015, que té com a objectiu consolidar els bons resultats que han tingut les últimes campanyes. El Govern ha decidit mantenir la xifra de 20.000 hectàrees, la qual ja l´any passat va triplicar la de la primera campanya.

Un helicòpter i una avioneta tenen previst cobrir aquesta setmana les zones boscoses de la Cerdanya i l´Alt Urgell més afectades encara per les orugues, que en els últims anys han malmès les masses forestals de pi. Ho faran llençant Bacillus thuringiensis kurstaki en boscos d´Alp, Bellver, Das, Prats i Sansor, Prullans, Riu i Urús pel que fa a la Cerdanya i Bassella, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà, La Vansa i Fòrnols i Ribera d´Urgellet pel que fa a l´Alt Urgell. La campanya s´extendrà també a l´Alta Ribagorça, la Noguera, el Pallars Jussà, el Ripollès i les comarques centrals del Solsonès, el Bages, el Berguedà i Osona.

En total seran 20.000 les hectàrees tractades en aquesta ocasió, de les quals 12.000 hectàrees es faran amb avió i 8.000 en helicòpter. Aquestes 20.000 hectàrees se sumaran a les 20.000 tractades el mes d´octubre de l´any passat i a les 7.000 del 2015. El departament té previst finalitzar la campanya de tractament la primera setmana de novembre. La direcció general d´Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi ha informat de la nova campanya tant les oficines comarcals del mateix departament com els ajuntaments i els agents implicats en la gestió de l´entorn natural. El llençament del producte biològic que elimina les orugues es faran en tot cas a partir de 100 metres de les zones habitades. No obstant això, el departament ha remarcat que es tracta d´un producte que és compatible amb l´agricultura ecològica i no és tòxic.

Bages, Berguedà i Solsonès

Els boscos de la Catalunya Central que rebran el tractament en aquesta campanya són dels municipis de Cardona, Gaià, Navàs i Sant Feliu Sassera pel que fa al Bages; Bagà, Borredà, Castellar de n´Hug, Gisclareny, Guardiola, la Pobla, La Quar, L´Espunyola, Montmajor, Sant Julià de Cerdanyola, Santa Maria de Merlès, i Viver i Serrateix pel que fa al Berguedà; i Lladurs, Llobera, Navès, Odèn, Olius, Pinell i Solsona pel que fa al Solsonès.