El col·legi La Salle s'implica en el Festival del Joc amb un programa de formació

El col·legi La Salle de la Seu organitzarà el proper 4 de novembre la segona edició de la Jornada Pedagògica de Joc i Educació al Pirineu a les seves instal·lacions. La jornada s'emmarca en la també segona edició del Festival del Joc del Pirineu que tindrà lloc els dies 3, 4 i 5 de novembre a la capital alt-urgellenca sota l'organització de Xavi Socías de Cheap Films i l'Ajuntament.

Segons han explicat des de La Salle, es destinarà el dissabte a «parlar sobre com aplicar el joc a l'aula, basant-se en les experiències de diferents professors que utilitzen el joc o mecàniques de joc a l'aula i que ja són referents en el nostre territori pel que fa al joc i l'educació». La jornada tindrà ponents com ara Natxo Maté, Jose Pascual, Maria Sabiote, Raúl García i Jan Gonzalo. A la tarda els mateixos ponents oferiran diversos tallers relacionats amb el joc i la gamificació «per tal que el professorat assistent ho pugui viure en primera persona, com si d'un alumne es tractés». La jornada té el suport de la Universitat de Lleida. Els participants rebran un certificat de formació de 10 hores.