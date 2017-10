Puigcerdà aplica un pla de millores en les instal·lacions dels centres educatius

L'Ajuntament de Puigcerdà ha decidit destinar una nova partida per a petites obres de manteniment i millora de les instal·lacions de les escoles de la vila. La partida té un import al voltant dels 50.000 euros. Algunes de les actuacions ja s'han executat en els últims mesos per tal de no afectar el curs. Igualment, algunes de les partides han tingut com a destí l'escola Llums del Nord, vist que es continua allargant el temps d'espera per saber la decisió definitiva de la Generalitat sobre la construcció del futur edifici.

L'equip de govern municipal ha establert un pla d'actuacions en els centres educatius en funció de les seves necessitats més urgents. Així, el pla ha inclòs la renovació del sistema elèctric i de la calefacció de la llar d'infants municipal, clau en bona part dels mesos lectius per garantir la confortabilitat de l'edifici. El pla també ha previst treballs de pintura en aquest edifici. Pel que fa a l'escola Alfons I, el pla s'ha centrat en la millora d'alguns espais del pati i l'obertura d'una nova zona. Igualment, també s'hi han inclòs treballs de pintura.

El programa d'actuacions també preveu actuar a l'escola Llums del Nord, que es manté ubicada en mòduls prefabricats des de la seva obertura, l'any 2007. En aquest centre també ha projectat la instal·lació d'una nova tanca. En aquest sentit, l'Ajuntament ha optat per fer la inversió davant el fet que no té constància de quina serà la decisió final del departament d'Ensenyament pel que fa a la futura construcció de l'edifici que ha de substituir els mòduls prefabricats. El departament estudia la tendència de la demanda per prendre la decisió.