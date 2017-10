El 60% de les recàrregues de vehicles elèctrics al Pirineu són de gent de pas

La cultura del vehicle elèctric va arribant de mica en mica al Pirineu. En els quinze primers dies de funcionament del primer carregador de vehicles a la Cerdanya, que PEUSA ha instal·lat a Martinet, ha registrat una mitjana d'una càrrega al dia amb un consum total de 40 kW. Això equival a un consum de 2,6 kw per vehicle, potència que permet una càrrega completa de les bateries en la majoria de vehicles. Les estadístiques de Productora Elèctrica Urgellenca (PEUSA), que inclouen el consum del carregador que té des de fa un any a la Seu, indiquen que el 60% dels usuaris són de pas. La càrrega a Martinet i la Seu és gratuïta.

L'energia elèctrica aplicada als vehicles ha arribat al Pirineu per quedar-s'hi. Tant és així que Puigcerdà ja ha previst la instal·lació de dos punts públics de recàrrega. Les dades d'utilització dels dos primers punts a la Seu i Martinet per part de PEUSA evidencien que, si bé encara és un sistema incipient, no tan sols va guanyant adeptes entre els pirinencs sinó que alhora resulta un valor afegit per als visitants que estan de pas per la Cerdanya i l'Alt Urgell.

En el primer any de funcionament del punt de càrrega de la Seu, ha registrat més de 200 recàrregues, de les quals el 40% han estat de clients d'Hidroelèctrica del Valira, l'empresa comercialitzadora de PEUSA, i el 60% restant han estat de fora. Segons han explicat els tècnics de la companyia, el consum dels vehicles a la Seu s'ha repartit de manera similar al punt de càrrega de Martinet. Sí que han estat diferents, en canvi, les hores d'utilització perquè, en haver-hi més vehicles de la mateixa Seu, s'hi han estat més estona. Així, la mitjana de recàrrega a la Seu ha estat de 6 kW i el temps per a cada vehicle, de dues hores i mitja. Es dóna el cas que alguns propietaris de vehicles elèctrics aparquen tota la nit al carregador a fi de tenir plenes les bateries. Els mesos de més consum van ser el desembre del 2016 i el maig, juliol i agost del 2017.

Estratègia per parar al poble



La instal·lació d'un punt de recàrrega elèctrica en municipis turístics com ara Martinet compleix el doble objectiu d'aportar més visitants als comerços i restaurants del poble. Els conductors aparquen i mentre el vehicle es carrega ho aprofiten per comprar o menjar als establiments de restauració. El punt de recàrrega de Martinet permet una càrrega semiràpida a dos vehicles en unes dues hores.