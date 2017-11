Masella inicia la fabricació de neu i la Molina la prepara

El temporal que està afectant el Pirineu no ha deixat grans gruixos a la Cerdanya, però n´ha canviat el paisatge i les condicions meteorològiques fins al punt que les estacions d´esquí ja comencen a pensar en l´obertura. El temporal ha deixat aquest dilluns una enfarinada de dos centímetres a Puigcerdà i pobles situats a cotes altes com ara Lles. A l'estació de Guils, a tocar dels 2.000 metres, el gruix ha estat de 25 cm. A la vall, la neu ha quallat als teulats i vehicles, però als carrers. El temporal sí ha permès les estacions, en canvi, començar a fabricar neu.

És el cas de Masella, que aquest dilluns ha engegat els canons per tal de començar a preparar les pistes. La baixada de les temperatures, el cim de la Tosa ha registrat aquest dilluns una mínima de nou sota zero, ha permès acumular les primeres capes de neu artificial als dos centímetres de l´enfarinada. Fidels a la seva política habitual, els responsables de Masella han apuntat que obriran tan bon punt puguin, a fi efecte d´intentar ser la primera estació del Pirineu en engegar els remuntadors. Per la seva banda, la Molina està aquests dies enllestint les obres de millora de la xarxa de canons i ha fixat per a la setmana que ve l´inici de fabricació de neu. El temporal també ha deixat sobre les pistes d´esquí de la Molina un petit gruix d´uns dos centímetres a les cotes baixes, als 1.500 metres d´alçada. L´estació de Ferrocarrils de la Generalitat, com la resta d´estacions del Pirineu, te com a repte obrir el més aviat possible per tal de tenir les pistes a ple rendiment el pont de la Puríssima, el segon cap de setmana de desembre, de manera que per poc que pugui ho farà ja aquest novembre.