La biblioteca de Puigcerdà convoca els lectors als actes culturals de gener

La biblioteca Comtat de Cerdanya de Puigcerdà ha programat un cartell d'actitiviats per aquest pròxim mes de gener, que, seguint la seva dinàmica, ofereix propostes per a totes les edats mantenint la lectura i els llibres com a centre d'interès comú. Així, el dilluns 15 a les sis de la tarda se celebrarà una nova sessió de l'Hora del conte, en aquesta ocasió a càrrec de Lola Arqué, que presentarà el conte Canons de macarrons. El divendres 26 se celebrarà a la mateixa biblioteca, al carrer del Claustre, la presentació del llibre Retrat de mare, un acte en què hi haurà la mateixa autora de l'obra, Núria Boltà. La presentació s'iniciarà a dos quarts de nou del vespre. El dimarts 30 es farà finalment una sessió del Club de Lectura. Els participants analitzaran l'experiència personal i el rerefons cultural del llibre Temps de segona mà: la fi de l'home roig, de Svetlana Aleksiévitx.