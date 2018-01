Les precipitacions del gener dupliquen el cabal del riu Segre a la Cerdanya

Les precipitacions de pluja i neu del mes de gener han permès a la capçalera del Segre començar a deixar enrere la situació de sequera que tenia. Els reiterats episodis de tempestes han més que duplicat la mitjana del cabal del riu al seu pas per la Cerdanya, ha passat d'una mitjana de 1,95 metres cúbics durant el mes de desembre als 5,05 metres cúbics d'aquest gener.

La percepció a la Cerdanya és que aquest està sent un hivern de petites i reiterades nevades. Els onze centímetres de neu acumulada a Puigcerdà o els cinc de Bell-ver divendres de la setmana passada, que van ser de mig metre a les cotes altes, han estat el colofó d'un mes amb precipitacions periòdiques. Això s'ha anat traduint en un progressiu increment del cabal del Segre.

Així, al pas de la presa mesuradora d'Isòvol, el riu cerdà portava ahir un cabal de 4,87 metres cúbics per segon, una quantitat que, a més, en els pròxims dies incrementarà per la fosa de les grans quantitats de neu que hi ha acumulada a les cotes altes. Aquest cabal contrasta amb el del dia de menys cabal del gener, que va ser el dia de Cap d'Any, amb 2,17 metres cúbics. El dia de menys cabal del desembre, el riu va portar 1,47 metres cúbics, un volum d'aigua que feia possible creuar fàcilment la llera a la Cerdanya.

El dia de màxim cabal d'aquest gener va ser el 21, en què la vall va viure un intens episodi de pluges, amb un volum d'aigua de 25,2 metres cúbics per segon. En aquesta mateixa línia, les estadístiques de pluviometria també s'han disparat a al capçalera del Segre aquestes últimes setmanes. Si la pluviometria acumulada el mes de desembre a Isòvol va ser de 14 litres per metre quadrat, l'acumulada d'aquest mes de gener ha estat de 66 litres per metre quadrat, és a dir gairebé cinc vegades més. En aquest apartat, el mes de gener la Cerdanya ja ha registrat la meitat de la pluviometria acumulada a la vall durant tot l'any passat, que va ser de 131 litres per metre quadrat, la qual cosa evidencia una possible sortida de la sequera.

Les copioses precipitacions al Pirineu també es constaten amb el cabal del Segre al seu pas per la Seu d'Urgell. Ahir el riu portava a la capital alt urgellenca un volum de 9,3 metres cúbics d'aigua per segon, una quantitat que pràcticament triplica la mitjana del mes de desembre. La mitjana d'aquest mes de gener és a la Seu de 7,68 metes cúbics per segon, mentre que la mitjana del mes passat va ser de 3,52 metres cúbics.