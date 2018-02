Prop de 250 escolars afectats per un brot de gastroenteritis en una estada a la Cerdanya

Edifici on hi ha el restaurant de Masella, investigat per ser el possible origen del brot

Un brot de gastroenteritis aguda ha afectat 241 escolars d'entre 8 i 14 anys que estaven allotjats aquests dies a la Cerdanya, a més a més de sis professors, segons va informar ahir l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Els afectats són d'escoles del Gironès, de l'àrea metropolitana de Barcelona i de França. Tot i que eren allotjats en cinc hotels diferents, tenen un element en comú: van dinar el mateix dia en un restaurant de l'estació d'esquí de Masella. Per aquest motiu, la Generalitat investiga si algun aliment del menú que van menjar va causar el brot.

La simptomatologia en tots els casos és lleu, amb clara predominança de vòmits, nàusees i dolor abdominal, que s'acompanyen en alguns casos de febre i diarrea. Alguns dels escolars han estat atesos en centres d'atenció primària i atenció continuada, i d'altres han estat recollits pels pares.

Des de l'estació d'esquí de Masella van confirmar ahir que els afectats van dinar al restaurant del complex. Tot i això, la directora comercial i de màrqueting, Maite Martí, va explicar que una part d'ells va optar pels plats del menú de l'establiment i una altra va menjar els aliments d'un pícnic proporcionat per l'agència de viatges. En aquest sentit, va afegir que en aquell moment hi havia més de 400 persones dinant en aquest establiment, amb la qual cosa consideren que no es pot determinar encara si s'ha produït una intoxicació alimentària o el brot és causat per un procés víric.

A les pistes es van desplaçar ahir tècnics de l'Agència de Salut Pública per agafar mostres de diferents productes i comprovar si algun d'aquests podria haver ocasionat una intoxicació. Tot i això, tant el restaurant com la resta del complex han continuat funcionant amb plena normalitat. «Masella és la primera interessada a saber on s'ha originat el focus, si és que realment s'ha produït per la restauració de l'estació», assegura Maite Martí.

La directora comercial de Masella també diu que, a banda dels casos diagnosticats aquest dimecres, se n'havien detectat d'altres en els darrers dies de persones que estaven allotjades als seus hotels però que no havien utilitzat el restaurant. En aquest sentit, posa com a exemple un grup de Tolosa que va arribar diumenge i, del qual, vuit o nou menors no van poder anar a les pistes dilluns perquè presentaven un quadre de gastroenteritis.

Per la seva banda, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, va explicar ahir que el brot podria tenir relació amb una intoxicació alimentària o podria ser per una causa vírica. També va dir que va afectar persones que venien a la comarca en el marc de la Setmana Blanca i que principalment eren allotjades a Puigcerdà, Prats i Sansor, Bellver de Cerdanya, Llívia i Masella, motiu pel qual es va activar l'incident de múltiples víctimes de l'àmbit primari de la Fundació Hospital de Puigcerdà, a través del qual tres metges, cinc infermeres i un auxiliar es van desplaçar als diferents establiments per atendre'ls.

En el marc del protocol d'actuació, també es van practicar analítiques de la femta enviades al Servei d'Epidemiologia de Girona, i es va demanar als mestres dels menors afectats una llista dels menús que havien menjat. Amb aquestes dades esperen, doncs, poder esbrinar en els propers dies l'origen del brot.

Per la seva banda, la responsable d'Intercerdanya, l'agència de viatges que va gestionar les reserves, Mireia Vila, va explicar que dimecres al matí alguns alumnes que estaven esquiant a l'estació de Masella ja presentaven els primers símptomes i que, en veure que cada cop hi havia més afectats, van decidir trucar als serveis mèdics.