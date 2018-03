La Molina convoca esportistes d'elit i aficionats per celebrar els 75 anys

Sota l'eslògan «La Molina: 75 anys estimant-te», l'estació d'esquí d'Alp ha convocat per a aquest cap de setmana la festa de celebració del 75è aniversari de l'estrena del primer remuntador, obert el 28 de febrer del 1943. L'estació gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat ha convocat els amants de l'esquí, tant esportiu com d'oci, a dues jornades de campionats internacionals i festes populars.

El vessant més popular de la celebració serà l'Estima Fest, acte que pretén emfatitzar el rol que ha tingut l'estació tant en l'economia de la Cerdanya com en el sector de l'esquí d'arreu del país. El cartell de la festa inclou sopars especials de celebració pel 75è aniversari del Niu de l'Àliga i el bar restaurant Costa Rasa, i que es clourà amb un descens nocturn sota la lluna plena. Dissabte se celebrarà a partir de dos quarts de sis de la tarda el gruix central del programa amb concerts al pàrquing del Telecabina que tindran Els Amics de les Arts com a principal referència. La festa es tancarà amb un castell de focs i una nit de DJ. Les celebracions populars es reprendran el 17 de març amb una jornada dedicada als clubs amb curses, un dinar i una festa al Palau d'Esports i Congressos d'Alp.

Des de l'estació, els seus responsables han emfatitzat el paper que té la Molina per a la Cerdanya, amb una aportació econòmica anual directa i indirecta de 90 milions d'euros i la generació de prop d'un miler de llocs de treball. Pel que fa als reptes futurs del camp de neu, hi ha, especialment, incrementar l'explotació de la part alta de les pistes, a l'entorn del cim de la Tosa, amb l'arribada del Telecabina fins al Niu de l'Àliga, i recuperar l'antiga connexió via remuntadors amb l'estació de Renfe, situada al veïnat de la Molina. En aquesta zona més baixa també s'hi ha d'augmentar el domini esquiable, segons preveu el pla director de l'estació.

La celebració d'aquest cap de setmana inclou les competicions de la Copa del Món de 'snowboard cross', amb la participació de 78 esquiadors i esquiadores de disset països.